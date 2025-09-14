Ucrania confirma ataque a la logística ferroviaria rusa que deja muertos y heridos

La inteligencia ucraniana confirmó este domingo la ejecución de un ataque coordinado contra la infraestructura ferroviaria rusa, una operación destinada a interrumpir el abastecimiento de las tropas en el frente oriental.

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó a la agencia Interfax que la acción, realizada el sábado, combinó el trabajo de sus efectivos y de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

El ataque dejó como saldo dos muertos y un herido grave en la Guardia Nacional rusa, quien perdió ambas piernas durante la explosión.

El incidente se originó cuando trabajadores del ferrocarril ruso detectaron minas desconocidas en el tramo Maloarjángelsk-Glazunovka. Al acudir un equipo de ingenieros de la Guardia Nacional para desactivarlas, se produjo la detonación que provocó las víctimas y daños en la vía.

El tráfico ferroviario se suspendió a las 22.00 horas, afectando a más de 15 trenes. Horas más tarde, hacia las 02.30 de la madrugada del domingo, otra explosión en la línea San Petersburgo-Pskov, entre Stróganovo y Mshínskaya, provocó el descarrilamiento de una locomotora y quince cisternas, destruyendo el combustible que transportaban.

La operación fue realizada de manera conjunta con unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y fue calificada como de alta complejidad, dada su coordinación y el impacto estratégico sobre las líneas de suministro rusas.