Marco Rubio llega a Israel para reunirse con Netanyahu y abordar la situación en la Franja de Gaza

Este domingo llegó a Israel el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, con lo que da inicio a una visita gubernamental de dos días en que se espera se aborde la situación actual en la Franja de Gaza y el desarrollo de la ofensiva israelí en la zona.

En su llegada a Tel Aviv fue recibido por el embajador estadounidense en ese país, Mike Huckabee. Se reunió en el Muro de los Lamentos en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Además de la situación en Gaza, se espera que se desarrolle algún homenaje a Charlie Kirk en algún punto de la visita.

Por otro lado, el medio DW con información de la ONG israelí Peace Now señala que se espera la asistencia de Rubio a la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan.

“Mi objetivo será garantizar el regreso de los rehenes, encontrar formas de asegurar que la ayuda humanitaria llegue a la población civil y abordar la amenaza que representa Hamás. Hamás no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz en la región”, señaló Rubio respecto a este viaje antes de partir hacia Israel.

Durante la visita bilateral se espera que se aborde la discusión que se generará en la ONU el próximo 22 de septiembre por el eventual reconocimiento de un Estado palestino. Esta semana, la Asamblea General aprobó una declaración a favor por amplia mayoría a pesar de los votos en contra de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, el bombardeo israelí a Qatar durante esta semana es probablemente otro punto que será abordado. El ataque, cuyo objetivo según Israel era acabar con los líderes de Hamás que habían asistido a ese país en medio de las negociaciones, fue condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU e incluso por Estados Unidos.