Mundo

Chicago exige una investigación exhaustiva tras la muerte de un inmigrante a manos del ICE

El alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, exigió un informe completo y una indagación transparente sobre lo que llevó a la muerte de Silverio Villegas González el pasado viernes.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen

Las autoridades de Chicago solicitaron que se ponga en marcha una investigación clara y exhaustiva tras el fallecimiento el viernes de un inmigrante mexicano, durante un procedimiento de detención efectuado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La solicitud la realizó este sábado el alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, quien calificó lo ocurrido como “un caos” y “una tragedia que pudo haberse evitado”, en una publicación que realizó en su cuenta en la red social X.

“Nos unimos a nuestra comunidad inmigrante, y especialmente a nuestros vecinos mexicanos en Chicago, para exigir un informe completo y una investigación transparente sobre lo que llevó a la muerte de Silverio Villegas González”, dice la publicación del alcalde.

Johnson aprovechó su mensaje para reivindicar que “ninguna persona debería vivir con miedo a un arresto, detención, acoso o violencia ilegal” y prometió hacer todo lo que esté a su alcance para “proteger al pueblo de Chicago del exceso de poder federal y de acciones inconstitucionales”.

“Desde el principio, hemos dicho que la presencia de agentes federales de inmigración en las calles de la ciudad hace la vida más peligrosa para nuestros vecinos y para todos. Las acciones aparentemente inconstitucionales de ayer provocaron condiciones peligrosas que pusieron a nuestras comunidades en riesgo y terminaron en la pérdida de una vida”, lamentó la autoridad.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el viernes, Villegas habría opuesto resistencia al arresto y habría embestido a los agentes con su vehículo. “Uno de los funcionarios del ICE fue impactado por el automóvil y arrastrado varios metros. Al temer por su vida, el agente abrió fuego con su arma de servicio”, indicó su comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había planteado la posibilidad de desplegar la Guardia Nacional en Chicago como respuesta al presunto aumento de la criminalidad, una medida similar a la que tomó anteriormente en Washington D.C. Pero tanto la administración local como el gobierno estatal de Illinois, ambos demócratas, rechazaron categóricamente la militarización de las calles.

Sin embargo, esto no evitó que el ICE haya intensificado sus operativos en distintas ciudades del país, incluida Chicago, lo que ha dado lugar a nuevas protestas ciudadanas contra las acciones de la agencia migratoria.

