Mundo

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluye la participación de Hamas.

Por 
France 24
Sesión Especial de Emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en la sede de la ONU en Nueva York, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo Shannon Stapleton

La Asamblea General de la ONU vota a favor de un futuro Estado palestino, pero con un gobierno libre de Hamas.

Con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, los países miembros respaldaron la llamada “Declaración de Nueva York”, la cual describe “pasos tangibles, con plazos concretos e irreversibles” hacia una solución de dos Estados: el de Israel que fue constituido en 1948 y el futuro Estado de Palestina.

La resolución contó con el apoyo de todos los Estados Árabes del Golfo. Israel y Estados Unidos votaron en contra, junto a Argentina, Hungría, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.

El texto de siete páginas es el resultado de una conferencia internacional celebrada en la ONU el pasado julio, organizada por Arabia Saudita y Francia, sobre el conflicto israelí-palestino de más de siete décadas. Entonces, Washington y su aliado israelí boicotearon el evento.

La declaración de este viernes también condena los ataques de Israel contra civiles e infraestructuras civiles en Gaza, el asedio y la hambruna, “que han provocado una devastadora catástrofe humanitaria y una crisis de protección” en el asediado enclave.

Y, asimismo, rechaza los ataques contra Israel perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, que detonaron la actual escalada de las hostilidades israelíes en Gaza.

Esta declaración incluye algunas de las críticas más duras a Hamas nunca antes respaldadas por la ONU. “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra civiles” y “Hamas debe liberar a todos los rehenes” retenidos en Gaza, señala el texto.

La resolución subraya que “la guerra en Gaza debe terminar ya” y apoya el despliegue de una misión internacional temporal de estabilización, encomendada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó que la resolución garantiza el aislamiento internacional del grupo islamista. “Por primera vez hoy, las Naciones Unidas adoptaron un texto que condena al grupo por sus crímenes y exige su rendición y desarme”, declaró en una publicación en la plataforma X.

“En el contexto del fin de la guerra en Gaza, Hamas debe cesar el ejercicio de su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, establece la declaración.

La votación a favor de la declaración se considerará como el preludio a la conferencia de la ONU de un día sobre la solución de dos Estados, que se celebrará en Nueva York inmediatamente antes de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. En dicha conferencia, numerosos Estados, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, reconocerán formalmente el Estado de Palestina.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en la víspera que su país nunca aceptará un Estado palestino. Alrededor de tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen el Estado palestino proclamado en 1988 por los líderes palestinos en el exilio.

Alemania e Italia siguen siendo los dos grandes países europeos que se resisten al reconocimiento de Palestina, aunque el gobierno de coalición italiano está cada vez más dividido al respecto.

Cinco naciones europeas ya han prohibido todas las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes ilegales.

Más sobre:ONUAsamblea GeneralEstado palestinoHamasDeclaración de Nueva YorkEE.UU.IsraelNetanyahuMundo

COMENTARIOS

