SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

ONU condena masacre en Haití que dejó más de 40 muertos

El secretario general de la entidad, António Guterres, condenó el ataque perpetrado por bandas armadas en un pueblo de pescadores al norte de la capital haitiana e instó a las autoridades a garantizar que sus autores sean llevados ante la justicia.

Por 
Lya Rosen
Violencia en Haití. Europa Press/Archivo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el asesinato de al menos 40 personas durante un ataque perpetrado por bandas armadas en un pueblo de pescadores al norte de la capital de Haití.

Los medios de comunicación haitianos informaron ampliamente que el ataque tuvo lugar el jueves por la noche en Labodrie, en las afueras de Puerto Príncipe, en otra señal de la creciente violencia pandillera que se ha extendido fuera de la capital, como afirmó el portal de noticias Haití Libre.

“El secretario general está alarmado por los niveles de violencia que sacuden Haití e insta a las autoridades haitianas a garantizar que los autores de estos y todos los demás abusos y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia”, dijo el organismo en una declaración.

En el escrito, Guterres además condenó las muertes causadas por el “brutal ataque” que dejó a “mujeres, niños y ancianos” como víctimas, y expresó sus “sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al gobierno de Haití”.

El secretario general de la ONU, António Guterres. REUTERS/Athit Perawongmetha Athit Perawongmetha

Los responsables del ataque serían miembros de la coalición criminal Viv Ansanm que dispararon indiscriminadamente contra la población de Labodrie, tras acusarlos de ser informantes de la Policía, para luego prender fuego a sus casas.

El presidente del Consejo Administrativo de las Secciones Comunales de Boucassin, municipio de Cabaret, Baptiste Joseph Louis, informó de que hasta el momento se han contabilizado 42 cadáveres, incluidos los de niños. Además hay un número indeterminado de heridos y varios desaparecidos.

Testigos presenciales explicaron que el ataque fue en represalia por la muerte de Vladimyr Pierre, alias “Vlad”, el número dos de la banda en Cabaret, quien falleció el 7 de septiembre en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que la alianza Viv Ansanm es una de las principales causas de la inestabilidad y la violencia en Haití. Sus miembros han tomado el control de amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, y se han extendido a las zonas circundantes.

Más sobre:ONUHaitímasacremuertosheridosAntónio GuterrescondenaLabodriePuerto Príncipe

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso

Chicago exige una investigación exhaustiva tras la muerte de un inmigrante a manos del ICE

“Un gesto profundamente humano”: Comunidad Palestina de Chile valora llegada de 68 evacuados desde Gaza y reafirma derecho a una Palestina libre

La hermana de Kim Jong-un alerta de “efectos negativos” por maniobras de EE.UU. y sus aliados en la región

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Decretan prisión preventiva contra sujeto sorprendido con fusil de guerra, municiones y droga en San Antonio

Lo más leído

1.
Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

5.
UDI emplaza a Jeannette Jara (PC) a pronunciarse sobre el fallo que inhabilita candidatura de Daniel Jadue

UDI emplaza a Jeannette Jara (PC) a pronunciarse sobre el fallo que inhabilita candidatura de Daniel Jadue

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso
Chile

Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso

“Un gesto profundamente humano”: Comunidad Palestina de Chile valora llegada de 68 evacuados desde Gaza y reafirma derecho a una Palestina libre

Decretan prisión preventiva contra sujeto sorprendido con fusil de guerra, municiones y droga en San Antonio

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport
Negocios

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

¿Por qué invertir en Chile?

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers
Tendencias

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Nadie se salvó: hinchas de Independiente insultan y cantan contra su dirigencia, Conmebol y AFA
El Deportivo

Nadie se salvó: hinchas de Independiente insultan y cantan contra su dirigencia, Conmebol y AFA

De picar mal un penal a recibir un gol en la jugada siguiente: el grosero error de Lionel Messi en la goleada al Inter Miami

Sudamérica aborda la caída al sótano de la Roja en las Eliminatorias: “Las burbujas del éxito marean a cualquiera”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

ONU condena masacre en Haití que dejó más de 40 muertos
Mundo

ONU condena masacre en Haití que dejó más de 40 muertos

Chicago exige una investigación exhaustiva tras la muerte de un inmigrante a manos del ICE

La hermana de Kim Jong-un alerta de “efectos negativos” por maniobras de EE.UU. y sus aliados en la región

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté