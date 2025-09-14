ONU condena masacre en Haití que dejó más de 40 muertos

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el asesinato de al menos 40 personas durante un ataque perpetrado por bandas armadas en un pueblo de pescadores al norte de la capital de Haití.

Los medios de comunicación haitianos informaron ampliamente que el ataque tuvo lugar el jueves por la noche en Labodrie, en las afueras de Puerto Príncipe, en otra señal de la creciente violencia pandillera que se ha extendido fuera de la capital, como afirmó el portal de noticias Haití Libre.

“El secretario general está alarmado por los niveles de violencia que sacuden Haití e insta a las autoridades haitianas a garantizar que los autores de estos y todos los demás abusos y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia”, dijo el organismo en una declaración.

En el escrito, Guterres además condenó las muertes causadas por el “brutal ataque” que dejó a “mujeres, niños y ancianos” como víctimas, y expresó sus “sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al gobierno de Haití”.

El secretario general de la ONU, António Guterres. REUTERS/Athit Perawongmetha Athit Perawongmetha

Los responsables del ataque serían miembros de la coalición criminal Viv Ansanm que dispararon indiscriminadamente contra la población de Labodrie, tras acusarlos de ser informantes de la Policía, para luego prender fuego a sus casas.

El presidente del Consejo Administrativo de las Secciones Comunales de Boucassin, municipio de Cabaret, Baptiste Joseph Louis, informó de que hasta el momento se han contabilizado 42 cadáveres, incluidos los de niños. Además hay un número indeterminado de heridos y varios desaparecidos.

Testigos presenciales explicaron que el ataque fue en represalia por la muerte de Vladimyr Pierre, alias “Vlad”, el número dos de la banda en Cabaret, quien falleció el 7 de septiembre en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que la alianza Viv Ansanm es una de las principales causas de la inestabilidad y la violencia en Haití. Sus miembros han tomado el control de amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, y se han extendido a las zonas circundantes.