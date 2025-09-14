En medio de despliegue de Estados Unidos: el líder opositor Edmundo González insta a Maduro a “reflexionar” y abandonar el país

El líder opositor al régimen en Venezuela, Edmundo González, quien fue reconocido por al menos 15 países como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, instó a Nicolás Maduro a reflexionar sobre su permanencia en el país tras las advertencias de Donald Trump y el despliegue militar que se mantiene en el mar Caribe.

Desde su exilio en España, en diálogo con el canal RTVE, González señaló: “Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”.

Respecto al futuro del despliegue de Estados Unidos, el dirigente indicó: “Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos, cuatro mil o seis mil efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados allí, en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones”.

Y añadió: “Todo esto es un movimiento muy pero muy importante, así que algo tiene que ocurrir. No hay duda de ello”.

El presidente norteamericano lidera una ofensiva contra Maduro por una supuesta organización criminal que estaría bajo su control. Con este argumento es que Trump ordenó la captura de Maduro y desplegó aviones y buques cerca de las costas venezolanas.

Esta amenaza ha recibido críticas de China, entre otras naciones, por violar la soberanía de Venezuela. Mientras que la Casa Blanca defiende que es parte de su combate contra las organizaciones delictuales.