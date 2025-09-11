SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, señaló Maduro.

Por 
Europa Press

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este jueves el arranque formal de un nuevo plan que, con el concepto de “resistencia y activa y ofensiva permanente”, aspira a movilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensiones políticas y militares con Estados Unidos.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, ha proclamado Maduro, durante un acto celebrado de madrugada y en el que, acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha reivindicado que los venezolanos estarán movilizados “a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”.

Este ‘Plan Independencia 200’ contempla, según Maduro, la activación de “284 frentes de batalla” en todos os puntos estratégicos del país. “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, ha subrayado el mandatario venezolano.

Maduro ha enmarcado esta nueva operación, de lo que no ha dado detalles precisos, dentro del “concepto de defensa integral de la nación” y en una “batalla fundamental para ganar y consolidar la paz”. Con este fin, el Gobierno también ha abierto varias jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana.

Los dirigentes chavistas han apelado a la unidad nacional como contrapeso a la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región y en respuesta a acciones inéditas como el bombardeo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe. Según Washington, murieron once presuntos miembros del grupo Tren de Aragua.

Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Servicios

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
Chile

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos
Negocios

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos
Cultura y entretención

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
Mundo

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

La batalla por drogas legales, seguras y de buena calidad en Canadá

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad