    Mundo

    Familia de víctima del tiroteo en Minneapolis acusa a la administración Trump de decir “mentiras repugnantes”

    Los padres de Alex Jeffrey Pretti, el enfermero que murió asesinado, respondieron así a la versión del gobierno estadounidense, de que su hijo habría atacado a los agentes del ICE. Esto, después de que Kristi Noem afirmara que era un "terrorista doméstico".

    Por 
    Lya Rosen

    Poco después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Kristi Noem, dijera que la víctima del nuevo tiroteo en Minneapolis era un “terrorista doméstico“, distintos medios del país dieron a conocer un comunicado oficial de los padres de la víctima, en el cual aseguraron estar desconsolados, pero también muy enfadados y acusaron a la administración Trump de decir “mentiras repugnantes”.

    En el texto, los familiares de Alex Jeffrey Pretti, el hombre de 37 años asesinado por un un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis este sábado, describieron que su hijo, que se desempeñaba como enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos, se preocupaba profundamente por las personas.

    Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Por desgracia, no estará con nosotros para ver el impacto que ha tenido. No utilizo el término ‘héroe’ a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer”, relataron.

    Para luego afirmar que “las repulsivas mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repugnantes. Es evidente que Alex no está empuñando un arma cuando es atacado por los asesinos y cobardes matones del ICE de Trump”.

    De la misma manera detallaron la forma en que, a su parecer, habrían sucedido los hechos, que se asemeja a las versiones que varias personas compartieron en redes sociales, junto con un video del incidente.

    “Tiene su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que el ICE acaba de empujar al suelo, todo ello mientras le rocían con spray pimienta”, afirmaron en el escrito.

    Finalmente, los padres de Alex Jeffrey Pretti pidieron que “por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias”.

