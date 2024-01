Familias de los rehenes de Ecuador exigen acción mientras Noboa detalla los planes para nuevas prisiones

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, presentó el jueves planes para dos nuevas prisiones de alta seguridad, parte de su promesa de librar la guerra a las bandas de narcotraficantes, mientras las familias de casi 180 funcionarios penitenciarios mantenidos como rehenes por los reclusos exigieron medidas para rescatarlos.

Un dramático aumento de la violencia esta semana -incluido el asalto de una estación de televisión al aire, explosiones inexplicables en varias ciudades y el secuestro de agentes de policía- parece ser una respuesta de las pandillas a los planes de Noboa para abordar la terrible situación de seguridad del país, incluso con las nuevas cárceles.

Desde el lunes, 158 guardias penitenciarios y 20 empleados administrativos han sido tomados como rehenes en al menos siete prisiones. Pero las autoridades han publicado poca información sobre el estado de los rehenes.

Las familias de los guardias y el sindicato criticaron el jueves la respuesta del gobierno.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, da una entrevista en una estación de radio local, en Quito, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Esta noche serán cinco noches donde no sabemos nada de nuestros maridos, hijos, hijas”, dijo la esposa de un guardia de una cárcel de la ciudad de Latacunga, entre un grupo de familiares reunidos frente a la cárcel. “Las autoridades no dan ninguna solución, no dicen nada”.

“Los estamos esperando con los brazos abiertos”, dijo entre lágrimas la mujer, que pidió no ser identificada por razones de seguridad. “El gobierno debe hacer algo”.

La agencia penitenciaria SNAI dijo en un comunicado el jueves que las operaciones para liberar a los rehenes estaban en curso.

Carlos Ordóñez, vicepresidente de la asociación de trabajadores penitenciarios, calificó la situación de “muy preocupante”.

“Todavía no sabemos cuáles son las condiciones en el interior”, afirmó. “Nadie entra, nadie sale; no tenemos información exacta”.

Ordóñez dijo que los militares se habían hecho cargo de la gestión de los sitios donde hay rehenes.

En las redes sociales han circulado videos que supuestamente muestran al personal penitenciario siendo sometido a violencia extrema, incluidos disparos y ahorcamiento, aunque el comandante de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Jaime Vela, dijo el miércoles que ningún rehén había sido asesinado.

Reuters no pudo verificar de inmediato los videos. Noboa dijo el jueves a una estación de radio que algunos videos habían sido alterados.

La gente mira la unidad de policía comunitaria 'El Blanqueado' después de que fuera dañada por una explosión, tras una ola de violencia en todo el país, en Quito, Ecuador, el 11 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Por ahora entendemos y esperamos que no sean nuestros colegas de los videos... Creemos que todos siguen vivos”, dijo Ordóñez, añadiendo que su grupo había presentado una petición de habeas corpus para intentar presionar al gobierno para que haga más.

Nuevas cárceles

El gobierno de Noboa culpa del deterioro de la situación de seguridad al aumento del tráfico de drogas a través de Ecuador, que limita con Colombia y Perú, países productores de cocaína, y se ha convertido en un importante punto de envío de drogas.

El presidente, con el respaldo del Congreso, declaró un estado de emergencia de 60 días, envió al Ejército a las calles y nombró a 22 pandillas como grupos terroristas.

Ha prometido mantener a los líderes de pandillas encarcelados en las nuevas prisiones.

Vista de la prisión de Cotopaxi, donde los guardias penitenciarios permanecen como rehenes después de una ola de violencia en todo el país, en Latacunga, Ecuador, el 11 de enero de 2024. Foto: Reuters

Las instalaciones tendrán espacio para 736 reclusos, divididos entre alta seguridad, máxima seguridad y súper máxima seguridad, dijo el jueves la oficina de Noboa en un comunicado.

La construcción de las instalaciones “es el inicio de una sanación urgente del sistema penitenciario”, afirmó Noboa en un video, añadiendo que también son necesarias leyes más duras, jueces honestos y la capacidad de extraditar a criminales buscados en el extranjero.

“Los disturbios en las cárceles y en las calles son una clara demostración del miedo que sienten los delincuentes ante las políticas de seguridad que estamos implementando”, afirmó. “No permitiremos que grupos terroristas refrenen a este país”.

Las instalaciones bloquearán señales celulares y satelitales, generarán su propia electricidad, tratarán su propia agua y emplearán guardias cuyos rostros estarán cubiertos para mantener el anonimato, dijo el gobierno.

Actualmente, Ecuador tiene sólo unos 2.600 guardias penitenciarios a nivel nacional para administrar 32.000 prisioneros, sin incluir los centros de detención juvenil.

“Estamos trabajando con más de 38 naciones que nos darán asistencia internacional”, dijo Noboa a la emisora radial FM Mundo. “Necesitamos apoyo militar en términos de mano de obra, de soldados, también ayuda en inteligencia, armamento y equipamiento”.

Un soldado colombiano hace guardia en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el Puente Internacional Rumichaca, el 11 de enero de 2024. Foto: Reuters

Noboa había dicho anteriormente que se estaba consultando a expertos israelíes sobre las prisiones y el miércoles dijo que se esperaba ayuda estadounidense en unos días.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, reiteró en una sesión informativa el jueves que Estados Unidos estaba dispuesto a brindar asistencia, pero se negó a dar detalles.

Operaciones activas

Noboa ha dicho que no negociará con las pandillas, declarándolas “terroristas” con las que el país está “en guerra”.

Un video que circula en las redes sociales el jueves aparentemente muestra a Fabricio Colón Pico, un presunto pandillero sospechoso de un complot contra el fiscal general y que escapó de una penitenciaría el martes, pidiendo entregarse si se protege su vida.

En respuesta, Noboa dijo que los terroristas deberían ser tratados como terroristas.

Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad del video.

Mientras tanto, los militares llevaron a cabo redadas e incautaciones de armas en todo el país.

Un soldado armado hace guardia en una zona comercial en Quito, Ecuador, el 11 de enero de 2024. Foto: Reuters

Vela dijo el miércoles que 329 personas, en su mayoría de pandillas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, habían sido detenidas desde que el presidente declaró el estado de emergencia el lunes.

La oficina del fiscal general dijo que sus funcionarios estaban trabajando en turnos dobles para procesar a los arrestados.

La policía de Quito llevó a cabo una detonación controlada de un explosivo cerca de un puente vial el jueves, y se llevaron a cabo más arrestos por presunto terrorismo y delitos relacionados con drogas en todo el país.

Los agentes de policía también han sido objeto de secuestros. La policía había informado que nueve personas estaban detenidas a principios de esta semana, pero no estaba claro cuántos seguían cautivos hasta el jueves.

La producción petrolera y minera hasta ahora no se ha visto afectada por los disturbios, ha dicho el gobierno, mientras que se están protegiendo las rutas de exportación de productos como plátanos y cacao.

Pero las calles de Quito y Guayaquil permanecían más tranquilas de lo habitual el jueves, con las clases escolares transcurriendo virtualmente y mucha gente trabajando desde casa.

Oficiales de policía se encuentran afuera de la prisión El Inca en medio de la actual ola de violencia en todo el país, en Quito, Ecuador, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

Las imágenes de hombres armados tomando el control de un estudio de televisión en la emisora pública TC el martes por la tarde fueron transmitidas en vivo durante unos 20 minutos y coparon los titulares de todo el mundo.

Alina Manrique, una periodista de 39 años que se encontraba entre los rehenes, dijo que temía que la mataran y que imaginaba no volver a ver a sus hijos nunca más.

“Para mí la intención (de los pistoleros) es clara: que todo el mundo vea que fueron capaces de hacer esto a las dos de la tarde, de asaltar un canal de televisión y poner de rodillas a 50 periodistas, a una ciudad, a un país, “, dijo Manrique.