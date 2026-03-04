SUSCRÍBETE
    Mundo

    Fiscalía argentina busca reabrir causa por el millonario acuerdo de 2018 con el FMI durante el gobierno de Macri

    El Ministerio Público trasandino sostiene que existen antecedentes suficientes para seguir investigando el préstamo récord otorgado al país vecino y aclarar el uso de los fondos, decisión que ahora debe resolver un tribunal de segunda instancia en Buenos Aires.

    Por 
    Roberto Martínez
    Expresidente de Argentina, Mauricio Macri

    La justicia argentina volvió a poner bajo la lupa el acuerdo por 57.100 millones de dólares firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los préstamos más grandes otorgados en la historia del organismo.

    Medios trasandinos reportaron que la Fiscalía General ante la Cámara Federal solicitó formalmente que se reabra la causa penal que investiga posibles irregularidades en la negociación y ejecución de ese programa financiero.

    El pedido fue presentado por el fiscal general José Agüero Iturbe, quien respaldó la apelación interpuesta por el fiscal federal Franco Picardi contra la resolución que había ordenado archivar el expediente.

    Según el ente persecutor, existen elementos suficientes para continuar con la investigación, por lo que el cierre anticipado de la causa no sería procedente.

    Con esta presentación, la decisión quedó en manos de la Cámara Federal de Buenos Aires, específicamente de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes deberán definir si confirman el archivo dictado en primera instancia o si autorizan la reapertura del proceso judicial.

    Mauricio Macri JUAN MABROMATA

    ¿De qué trata la investigación?

    La causa se originó en 2019 y busca establecer si el acuerdo con el FMI se firmó cumpliendo las normas legales vigentes en Argentina y, especialmente, cuál fue el destino efectivo de los fondos desembolsados bajo el programa “stand-by” aprobado por el organismo internacional.

    Para el Ministerio Público, aún quedan diligencias relevantes por realizar, lo que impide dar por cerrado el caso.

    En su apelación, el fiscal Picardi sostuvo que el expediente está en condiciones de avanzar hacia la citación a declaración indagatoria de los imputados, un paso clave dentro del proceso penal argentino, equivalente a que los acusados entreguen su versión formal de los hechos ante la justicia.

    Caputo y Sturzenegger bajo investigación

    Además de Macri, la causa involucra a varias figuras centrales del área económica de ese período.

    Entre los imputados figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes durante 2018 se desempeñaron como presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Caputo, además, había sido previamente ministro de Finanzas.

    También aparecen imputados el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex titular del BCRA Guido Sandleris y otros ex funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que participaron en la implementación del acuerdo.

    Actual ministro de Economía de Argentina, Luis "Toto" Caputo
