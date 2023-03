Foro Permanente de Política Exterior condena creación asentamientos en territorios palestinos

El Foro Permanente de Política Exterior emitió un comunicado en el que condenó la creación de asentamientos en territorios palestinos y los calificó de “crímenes de guerra”.

En su declaración, el Foro hizo referencia al comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tûrk, quien indicó que las fuerzas israelíes manifiestan “un desprecio por la vida humana”; al tiempo que el organismo recalcó que “Israel incumple sistemáticamente obligaciones como potencia ocupante, tales como la aplicación del derecho internacional humanitario, el uso proporcionado de la fuerza y la protección de los civiles y sus bienes”.

El FPPE fue creado en marzo de 2019 para “impulsar la más amplia convergencia en torno a los principios básicos de una Política Exterior de Estado”. Se encuentra integrado por 75 participantes y su presidente es Juan Somavía, ex Director General de la OIT y ex Embajador de Chile en la ONU; el directorio también se encuentra compuesto por los exsenadores Jaime Gazmuri y Carlos Ominami. Además participa el excanciller Mariano Fernández y el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. Existe un comité de ex ministros de Relaciones Exteriores integrado por el Senador José Miguel Insulza, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Heraldo Muñoz y Juan Gabriel Valdés.

Una vista muestra casas móviles en el asentamiento de Givat Haroeh en Cisjordania, 21 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Entre otros miembros destacan: el Presidente Gabriel Boric, Senadores como Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza.

En su declaración, el organismo manifestó su preocupación por los recientes incidentes tras la incursión del Ejército israelí en la ciudad de Naplusa que, señala, dejó 12 palestinos muertos y más de un centenar de heridos a bala.

“La ausencia de una perspectiva para poner término a la ocupación de su territorio está generando la radicalización de amplios sectores del pueblo palestino, especialmente de su juventud, por lo que es posible prever un escenario de creciente confrontación y violencia”, indicó el comunicado.

El organismo indicó que “es hora de que la comunidad internacional asuma iniciativas eficaces para impedir la instalación de nuevos asentamientos y convocar a las partes a retomar las negociaciones para dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas”.

“El Foro Permanente de Política Exterior se suma a la posición del ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, Michael Lynk, quien ha llamado a la comunidad internacional a que se califique la creación de asentamientos como crímenes de guerra, en virtud del Estatuto de Roma. Este establece la prohibición absoluta de que una potencia traslade su población civil a un territorio ocupado. En tal caso el asunto debería ser llevado a la Corte Penal Internacional”, concluyó el Foro.