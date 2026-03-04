Fracasa intento del Senado estadounidense para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

El Senado de los Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución destinada a exigir que el presidente Donald Trump pidiera la aprobación del Congreso para futuras acciones militares estadounidenses contra Irán.

El estrecho escrutinio quedó zanjado con 47 votos a favor y 53 en contra de limitar los poderes militares de Trump en el actual enfrentamiento en Medio Oriente, tomando como base la denominada Resolución de Poderes de Guerra, la ley federal donde el Congreso debe dar su aprobación para entrar a un conflicto armado y declarar la guerra.

Esto ocurrió luego de que el senador republicano Rand Paul decidiera unirse a casi todos los demócratas para impulsarla y el senador demócrata John Fetterman votara junto a los republicanos para bloquearla.

Como consignó CNN, si la medida hubiera sido aprobada, de igual forma iba a enfrentar una batalla en el Capitolio, ya que habría tenido que soportar un proceso de enmienda completo en el Senado antes de pasar a la Cámara de Representantes y luego un probable veto presidencial, que requiere dos tercios de los votos para anularlo.

La decisión de los senadores republicanos de proteger en esta ocasión al jefe de Estado norteamericano surge luego de que Trump criticara duramente a los cinco legisladores del partido que ya habían votado de la Resolución de Poderes de Guerra para la acción militar en Venezuela.

Se espera que la Cámara también vote sobre las operaciones militares en Irán este jueves, mientras varios senadores, como informó BBC, estarían considerando respaldar la ley de poderes de guerra en el futuro, si el enfrentamiento en Medio Oriente continúa más allá de las semanas que Trump estimó que podría durar la operación.