SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Francia condena por primera vez a una mujer a cadena perpetua

La ciudadana argelina Dahbia Benkired fue sentenciada a presidio perpetuo, sin posibilidad de reducción de pena, luego de ser declarada culpable de violar, torturar y asesinar a una niña de 12 años en 2022.

Por 
Lya Rosen

En una inusual sentencia, Dahbia Benkired, ciudadana argelina de 27 años, fue condenada este viernes en Francia a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena, luego de ser declarada culpable de violar, torturar y asesinar a Lola Daviet, una niña de 12 años, en 2022.

Benkired deberá cumplir al menos 30 años de prisión por sus crímenes contra la pequeña, convirtiéndose en la primera mujer en la historia judicial francesa en recibir este fallo, el más severo del código penal francés, aseguró la cadena de noticias BFMTV.

El fiscal general había solicitado esta pena para la acusada por el crimen de Daviet, perpetrado en París en octubre de 2022. Su cuerpo fue descubierto mutilado en una caja de plástico en el patio del edificio donde vivía en el noreste de la capital gala.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la tarde de ese 14 de octubre mostraron a Benkired, de entonces 24 años, acercándose a Lola mientras ella regresaba a su casa desde la escuela. Según la información de la fiscalía, la mujer llevó a la niña a un departamento que su hermana mayor estaba subarrendando en el mismo inmueble.

Lola Daviet y su victimaria Dahbia Benkired

Cuando Lola no regresó a casa, sus padres dieron la voz de alarma. Una hora y media más tarde, Benkired fue vista de nuevo por las cámaras en el vestíbulo del edificio, rodeada de maletas, entre ellas el gran baúl donde más tarde se encontraría el cadáver de la pequeña.

Daviet falleció por insuficiencia cardiorrespiratoria con signos de asfixia y compresión cervical, según el comunicado de la fiscalía policial.

Al leer el veredicto este viernes, el juez se refirió a la “extrema crueldad de los actos criminales” que calificó de “verdadera tortura”.

“Al determinar la sentencia apropiada, el tribunal tuvo en cuenta el daño psicológico indescriptible sufrido por la víctima y su familia en circunstancias tan violentas y casi indescriptibles”, aseguró.

El caso de la argelina, quien ante el tribunal dijo que sus crímenes fueron “horribles” y pidió perdón antes de que se hicieran deliberaciones, horrorizó al país y avivó el sentimiento antiinmigración tras revelarse que no tenía derecho legal a estar en Francia.

La extrema derecha aprovechó el caso para criticar la política de inmigración del gobierno tras conocerse que Benkired había recibido la orden de abandonar territorio francés dos meses antes del asesinato de la colegiala.

Días después del asesinato, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, escribió en X que la mujer “no tenía por qué estar en Francia”. Luego su rival, Éric Zemmour, también se volcó a las redes sociales para asegurar que “la asesina de Lola nunca debería haberse cruzado en su camino”.

Tras conocerse la sentencia de Benkired, el hermano de Lola Daviet agradeció en un comunicado a la justicia francesa y afirmó que su familia estaba “satisfecha con la respuesta recibida”, informó BFMTV. La madre de la víctima añadió que así era, “aunque no nos devuelva a nuestra Lola”.

En Francia, una sentencia de por vida es extremadamente rara y la argelina es la primera mujer que lo recibe. Entre los condenados anteriores se encuentran el asesino en serie y violador Michel Fourniret y el yihadista Salah Abdeslam, que participó en los atentados de París de 2015 en los que murieron 130 personas, detalló BBC.

Más sobre:FranciaCadena PerpetuaMujerAsesinatoViolaciónTorturaNiñaDahbia BenkiredLola Daviet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso

“Se están inventando una nueva guerra eterna”: Maduro ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Entre ellas la pareja del principal sospechoso: detienen a otras cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Lula critica los ataques de EE.UU. en el Caribe antes de verse con Trump: “Una tierra sin ley”

Decretan prisión preventiva para banda de seis delincuentes dedicados a secuestros extorsivos en la Región Metropolitana

Lo más leído

1.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

2.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

3.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

4.
Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

5.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz
Chile

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Entre ellas la pareja del principal sospechoso: detienen a otras cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Decretan prisión preventiva para banda de seis delincuentes dedicados a secuestros extorsivos en la Región Metropolitana

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Aprendí a quererlo”: las sentidas palabras de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo en la despedida del fútbol de Chupete
El Deportivo

“Aprendí a quererlo”: las sentidas palabras de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo en la despedida del fútbol de Chupete

Fórmula 1: Verstappen amenaza a McLaren y lo exige a no fallar en México

Entre las mejores del mundo, una vez más: la nueva nominación de Christiane Endler que agranda su estatus mundial

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso
Mundo

Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso

Francia condena por primera vez a una mujer a cadena perpetua

“Se están inventando una nueva guerra eterna”: Maduro ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal