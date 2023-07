Francia en vilo: búsqueda desesperada de niño de dos años que se perdió en los Alpes

El caso tiene en vilo a toda Francia: el sábado pasado, desapareció Émile, un niño de dos años que estaba jugando en el jardín de la casa de sus abuelos. Esto sucedió a dos kilómetros de Le Vernet, una localidad de 130 habitantes donde todo el mundo se conoce.

“El sábado 8 de julio cerca de las 17:15, un pequeño niño de nombre Émile, de dos años y medio, desapareció en la comuna de Le Vernet (departamento de Alpes de Alta Provenza)”, empieza el comunicado de la comisaría de Digne-les Bains, llamando a cualquier testigo que haya pasado por el sector y que pueda dar alguna información sobre el paradero del menor.

“Ojos marrones, cabello rubio, 90 cm de altura, vestido con polera amarilla, short blanco con dibujo verde y zapatillas de excursión”, detalla el comunicado. La última vez que se le vio, señalaron dos testigos, fue solo “en una calle cuesta abajo”. “Ahí es donde le perdemos la pista”, comentó Rémy Avon, el fiscal de la zona.

Gendarmes franceses buscando a Émile en la comuna de Le Vernet.

La familia de Émile vive en Marsella, a 170 kilómetros de Le Vernet, y de hace unos 20 años que van allá durante los veranos. Desde el momento en que los abuelos informaron sobre la desaparición del menor, toda Francia se puso en alerta, y en dos días más de 800 personas, entre rescatistas y voluntarios, exploraron la zona en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda.

Entre una de las acciones que se tomaron para encontrar al niño, se difundió por megafonía un mensaje de audio grabado por la madre de Émile, para tranquilizarlo y que saliera de algún posible escondite. Luego de explorar kilómetros a la redonda, las autoridades pasaron a centrarse en la misma aldea, a la que se prohibió la entrada de cualquier persona del exterior. A pesar de que se han tomado declaraciones de 25 residentes e incluso se han inspeccionado casas y autos, no hay pistas de Émile.

El prefecto de Alpes de Alta Provenza, Marc Chappuis, declaró a los medios: “Se estima que en 48 horas el niño debería haber sido encontrado si estaba dentro del perímetro indicado. Continuamos con las labores de búsqueda, no perdemos la esperanza”.

Francia busca a niño de dos años que se perdió en los Alpes. El prefecto Marc Chappuis y el fiscal Rémy Avon se dirigen a una conferencia de prensa en Le Vernet.

La policía, en tanto, asegura haber recibido 1.200 llamadas, siendo la mayoría personas que ofrecen su ayuda en la búsqueda. El fiscal Avon, por su parte, no excluye ninguna hipótesis de lo que pudiera haberle pasado al niño. Puede que se hubiera marchado del lugar por su cuenta, perdiéndose, y no se descarta del todo el posible secuestro, aunque no hay indicios que vayan en esa dirección.

El fiscal Rémy Avon ha confirmado que, por el momento, no hay ninguna persona sospechosa interrogada. En declaraciones a Le Parisien, el alcalde de Le Vernet, François Balique, declaró: “Es una carrera contrarreloj”. “Le Vernet es un callejón sin salida, ¿de verdad cree que alguien se habría arriesgado? Aquí nos conocemos todos, no creo que un extraño que hubiera subido a lo alto del pueblo hubiera pasado desapercibido”, señaló un vecino del lugar para el diario La Provence.

Francia en vilo por niño de dos años que se perdió en los Alpes. Voluntarios bajo la dirección de gendarmes llegan a Le Haut Vernet.

Habiendo pasado cuatro días, la búsqueda de Émile pasó a una nueva etapa, en la que los operadores telefónicos de la región le han dado a las autoridades los números de usuarios que pasaron cerca, al momento y después de la desaparición del niño, indicó BFMTV. La misión es ahora examinar las personas que estaban cerca de Le Haute Vernet antes y después del incidente.

“Los individuos, potencialmente desconocidos de la aldea, podrán así ser detectados por estos datos telefónicos, permitiendo un eventual avance en la investigación”, indicaron desde el canal televisivo.

La zona donde se han hecho las búsquedas, de todos modos, no es un terreno fácil: es un área de montañas y muy empinado, regado por pequeños cursos de agua. El niño, hallarse efectivamente perdido, ya habrá pasado cuatro noches solo, sin beber ni comer. Para peor, el departamento está en un estado de vigilancia debido a una ola de calor que se registra en Francia y Europa en general, lo que puede causar una deshidratación mortal en el niño.

Francia busca a niño de dos años que se perdió en los Alpes. En la imagen, Le Vernet, lugar donde desapareció Émile.

Pero esta no es la primera vez que la aldea adormecida se ve afectada por una tragedia. Según el diario The Independent, los lugareños han dicho que les preocupa que su aldea pueda estar “maldita” al tiempo que recuerdan que fue el lugar de un espantoso asesinato y un devastador accidente aéreo en los últimos 15 años.

En declaraciones a La Montagne, Christian Mollet dijo: “El pueblo ha sido golpeado por este tipo de tragedia tres veces. Hubo el asesinato de Jeannette (Grosos) en 2008, la gerente del Café du Moulin asesinada por un cliente en 2008; el accidente de la compañía Germanwings, una subsidiaria de Lufthansa en 2015 con 150 personas a bordo; y luego está esta desaparición”.