Ciencia y Tecnología
Mundo
    Mundo

    Fuerte tormenta de nieve y hielo deja más de una decena de muertos en Estados Unidos

    Casi 90 millones de personas se han visto afectadas y unas 800.000 personas continúan este lunes sin suministro eléctrico.

    Por 
    Europa Press

    Al menos trece personas han muerto durante los últimos días debido a una fuerte tormenta de nieve y hielo en varios estados del sureste de Estados Unidos, donde casi 90 millones de personas se han visto afectadas y unas 800.000 personas continúan este lunes sin suministro eléctrico.

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha informado de que ya son cinco los fallecidos en la ciudad durante el fin de semana, a medida que las temperaturas caen y los pronósticos apuntan a que seguirá nevando durante los próximos días. Durante una rueda de prensa, el regidor ha indicado que estas muertes están relacioandas con la tormenta, pero no ha especificado las causas de cada uno de los decesos.

    “Aunque no sabemos aún las causas, no hay nada más poderoso para recordarnos el peligro que suponen las temperaturas extremas y lo vulnerables que son algunos de nuestros vecinos, especialmente aquellos que se encuentran en las calles y no tienen un techo bajo el que dormir”, ha lamentado.

    En el estado de Tennessee se han registrado también tres víctimas mortales relacionadas con la “monstruosa” tormenta que afecta la zona, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NBC.

    El Departamento de Sanidad del estado ha explicado que estas muertes se han registrado en Crockett, Haywood y Obion, respectivamente. A estas se suman dos fallecidos en Luisiana, otro en Texas, y otro en Kansas.

    En Austin, capital de Texas, los servicios de emergencias han confirmado el deceso de una persona hallada sin vida sobre las 6.27 horas (hora local) en una gasolinera. Todo apunta a que habría fallecido por hipotermia, si bien la víctima aún debe ser sometida a una autopsia.

    Las autoridades de Kansas, por otra parte, han señalado que el viernes una mujer fue hallada sin vida cubierta de nieve cerca de la zona donde había sido vista por última vez. Las fuerzas de seguridad han indicado que todo apunta a que la mujer “sucumbió a la hipotermia poco después de desaparecer el sábado”.

    Una mujer de 51 años ha fallecido en el estado de Massachusetts tras ser atropellada junto a su marido en un párking por un vehículo quitanieves, tal y como ha confirmado la Policía. La mujer, que tuvo que ser ingresada de urgencias en un hospital, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

    El incidente está siendo investigado y el conductor del vehículo un hombre de 33 años, ha declarado ante las autoridades pertinentes. “Se trata de un incidente horrible y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de la víctima y sus amigos. Nuestros pensamientos están con ellos”, han recalcado las fuerzas de seguridad.

