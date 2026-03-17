Gobierno de Bukele propone una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua en El Salvador

El Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha presentado este martes ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”.

“La solicitud recae en una modificación al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución que actualmente reza de la siguiente manera: ‘Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento’”, ha detallado el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

Nayib Bukele durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Foto: Archivo

En concreto, el Gobierno salvadoreño ha propuesto añadir una frase que señala que la cadena perpetua “sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. La medida también incluye un paquete amplio de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas.

Villatoro ha justificado la medida ante el estado de excepción vigente en el país desde hace cuatro años. “Hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también, que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”, ha declarado.

“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene, pero el país que anhelamos también requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores, en ninguna de nuestras comunidades, en ninguna de nuestras colonias. Por eso, solicitamos la cadena de perpetua para este tipo de criminales”, ha indicado Villatoro, agregando que dicha reforma es “consecuente” con “el rescate mismo del derecho penal”.

Bukele se ha hecho eco de la iniciativa en sus redes sociales. “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, ha indicado.