Golpeada, pintada y descalza: El resurgir de la alcaldesa boliviana agredida en 2019 y ahora senadora electa

El 6 de noviembre de 2019, cerca del mediodía y tras 17 días de movilizaciones en todo el territorio boliviano por denuncias de fraude en los comicios ahora anulados del 20 de octubre que mantendrían en el poder a Evo Morales, la alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce escuchó gritos en las afueras del municipio antes que una turba ingresara al edificio para quemarlo. En medio de golpes y empujones, Arce fue rodeada en la calle por manifestantes que la obligaron a caminar descalza por alrededor de siete kilómetros tras cortarle el pelo, quitarle el celular y bañarla en pintura roja.

Las personas acusaban a la edil del Movimiento Al Socialismo (MAS) de colaborar con grupos afines al expresidente y desde ese momento se inició el calvario para la dirigente que fue rescatada del lugar en una moto de la policía, mientras le exigían su renuncia al cargo después de incendiar también la sede del partido.

Ciudadanos y la prensa local captó el momento de las agresiones contra la alcaldesa Patricia Arce, en 2019 que se volvieron viral en las redes sociales.

Casi un año después, no solo el MAS retornará al poder de la mano de Luis Arce y David Choquehuana, sino que además la exalcaldesa fue electa senadora por Cochabamba, en los comicios del domingo en Bolivia y será una de las 20 mujeres que dominará la Cámara Alta para el próximo periodo 2020-2025. Sin embargo, durante este periodo denuncia una persecución política de la que se desprenden al menos una decena de investigaciones penales, que incluyó el arresto de ella y sus cinco hijos durante la pandemia.

La candidata al Senado electa, Patricia Arce en un mitin.

En conversación con La Tercera desde Bolivia, la senadora electa sostiene que “tengo más de diecisiete procesos penales y ninguno ha prosperado. Es una pena que autoridades hayan actuado de esa forma y a título del fraude cuando en Bolivia hubo un golpe de Estado”.

¿Cómo recuerda el ataque que usted vivió en las protestas de 2019?

Ese 6 de noviembre del 2019, marcó mi vida porque fui víctima de una serie de atropellos, abusos y violaciones. Grupos paramilitares comandados por la Policía y el Ejército llegaron a mi municipio para incendiarlo. Me sacaron del lugar y me golpearon, me lanzaron gasolina y pintura roja, me cortaron mi cabello y me hicieron caminar descalza más de siete kilómetros. No puede caber en una mente que puedan hacer eso con una mujer, con una persona igual a ellos. Ha sido muy duro y realmente hasta el día de hoy es difícil superar.

En las horas previas, ¿hubo indicios de violencia o fue inesperado?

Fue muy inesperado porque habíamos trabajado toda la jornada, no había problemas y justo ese día me dijeron que iban unos motoqueros. Yo había pedido resguardo policial y la policía jamás llegó y no me prestaron el resguardo correspondiente. Después de ese día tan crucial para mí, hemos tenido todo un año de persecución política y judicial, sin respeto a la familia ni a mis hijos. Nos acusaron de incumplir el decreto (sanitario) por festejar el cumpleaños de uno de mis hijos. Entraron a mi casa y nos llevaron acusados de atentar contra la salud y de consumir bebidas alcohólicas. Dos exámenes de alcoholemia nos dieron negativo, pero aún así nos dejaron encerrados dos noches en una celda policial. A mi hijo menor de edad lo llevaron a un centro de infractores y lo hicieron dormir con jóvenes delincuentes que han cometido una serie de abusos. Conmigo superaron muchos límites.

El ataque contra Patricia Arce, el 6 de noviembre pasado.

¿Usted cree que hay un ensañamiento en su contra?

Durante todo este año, ha habido un ensañamiento y lo ha dicho textualmente el ministro de Gobierno, (Arturo Murillo) en todos los medios que me cuide, que no va a descansar hasta que termine conmigo. La persecución política es realmente por el hecho de pensar diferente, de ser mujer, de tener ideas no afines a ellos. No es solo contra mí, yo represento a las mujeres y ninguna mujer debe pasar por esto. Tengo más de diecisiete procesos penales y ninguno ha prosperado. Es una pena que autoridades hayan actuado de esa forma y a título del fraude cuando en Bolivia hubo un golpe de Estado.

¿Cómo describiría el año de mandato de la Presidenta interina, Jeanine Áñez?

Este período es del gobierno golpista porque de transitorio no tiene nada. Nosotros lo evaluamos como un gobierno autoritario, corrupto, que simplemente emana venganza y odio, porque eso es lo que hemos pasado. Para ser mujer hay que tener principios y muchos valores, porque una mujer no puede actuar al igual como lo ha hecho la señora Jeanine Áñez y todo su entorno político.

El municipio de Vinto, Cochabamba fue incendiado por manifestantes.

Usted era alcaldesa de Vinto, ¿cómo surgió su candidatura al Senado?

Nosotros no buscamos el cargo, las organizaciones sociales son las que ponen a las autoridades y ellos vieron que yo podía ir al Senado. Es una responsabilidad muy grande, porque nuevamente el pueblo de Bolivia confía en sus autoridades, confía en el proceso de cambio. Hay que seguir trabajando para poder de reconstruir nuestro país que en tan poco tiempo han destruido. En pandemia han robado, no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas. La población no tenía un pan para llevarse a la boca. Los gobiernos municipales hemos tenido una baja de recursos.

¿Cómo vivió el triunfo electoral del domingo en las urnas?

El pueblo es sabio. Ellos han visto y han valorado como hemos pasado, porque no es simplemente decir que hemos salido porque hemos salido. Siempre dije que los mejores jefes de campaña fue la señora Jeanine Áñez y el señor Arturo Murillo con tanta violencia, soberbia, abuso, discriminación y odio hacia la gente que venimos de una clase humilde.

La candidata electa al Senado, Patricia Arce junto al presidenciable, Luis Arce Catacora.

¿Dónde estaba usted cuando se enteró que ganó el escaño?

Estábamos acá en nuestro municipio. No esperábamos un triunfo tan contundente. Sabíamos que íbamos a ganar en primera vuelta, pero no con tan amplia mayoría porque realmente la gente ha sufrido durante este año. Y eso quiere decir que nosotros en los 14 años (de gobierno del MAS) hemos hecho las cosas bien. No hicimos el 100%, pero hay temas que tendremos que modificar y reencaminar. El pueblo nuevamente nos está dando la confianza y la responsabilidad con la cual nosotros tenemos que ir a trabajar como siempre lo hemos hecho obedeciendo y escuchando al pueblo.

¿Cómo ve usted al binomio ganador de Luis Arce y David Choquehuanca?

Yo los conozco personalmente y tengo mucha esperanza. “Lucho” Arce es el mejor economista que hemos tenido en Bolivia. Él es el artífice del milagro económico boliviano y eso nos da garantía para poder salir adelante. Sabemos muy bien que él es una persona humilde y viene del pueblo, al igual que nosotros. David Choquehuanca es la unidad de los pueblos indígenas. Nosotros no vamos a buscar venganza, sino la unidad de campo-ciudad. Vamos a trabajar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para poder devolver la confianza, la estabilidad económica, social y política a nuestra amada Bolivia.

¿Qué rol cree usted que debe tener el expresidente Evo Morales en su eventual regreso a Bolivia?

Él es nuestro líder y jefe del proceso del MAS por eso lo respetamos, pero sabemos muy bien que ahora el Presidente y el vicepresidente es Luis Arce y David Choquehuanca, y los que tienen que gobernar son ellos. Sabemos que (Evo) es muy respetuoso y seguramente volverá a Bolivia, pero lo hará para poder someterse a la justicia y defenderse de todos los procesos penales que tiene en contra.

¿Usted cree que se puedan repetir las movilizaciones de 2019?

Creo que la máscara y toda la farsa del señor (Luis) Almagro (secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)) ya no tiene sentido en nuestro país. El responsable del golpe que hemos tenido es Almagro y tiene que responder por todo lo que ha pasado en mi país. Nosotros vamos a exigir que haya un responsable de todo eso y que se hagan las investigaciones correspondientes a las movilizaciones.