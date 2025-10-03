SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Adalah informó que los activistas fueron privados de acceso a agua, baño y medicamentos y recibieron agresiones. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza denunció trabas para proporcionar atención consular a sus nacionales y la Global Sumud reveló que una nueva flotilla intenta llegar a Gaza.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Global Sumud Flotilla. Imagen Europa Press.

El grupo de abogados Adalah denunció este viernes que las autoridades israelíes están violando “sistemáticamente” los derechos de los activistas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, entre los que se contaban Greta Thunberg y las chileno-suecas María “Marita” Rodríguez y Lorena Delgado.

Esto luego de que sus embarcaciones fueran interceptadas por el ejército de Israel en aguas internacionales y sus tripulantes trasladados al puerto de Ashdod, y de ahí a una prisión en el desierto de Néguev para enfrentarse a los procedimientos para su deportación.

Adalah, que se ha reunido con 331 de los detenidos en las últimas 24 horas, explicó que los activistas fueron privados de acceso a agua, baño y medicamentos. Además, varios de ellos les informaron que fueron objeto de agresiones, amenazas y acoso, incluido el ser despertados violentamente cada vez que intentaban dormir.

También señalaron que fueron obligados a arrodillarse con las manos atadas con cables durante al menos cinco horas, después de que algunos de ellos corearan “Palestina Libre”. A su vez denunciaron una visita realizada por parte del ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a los detenidos: “Llegó en lo que fue claramente un acto de humillación e intimidación”.

Asimismo, indicaron que “fueron filmados y explotados en una exhibición degradante de control”, en una demostración de “humillación” que “se llevó en paralelo a la campaña de difamación de los funcionarios israelíes”, que los tildaron como “terroristas” con el fin de “desacreditar su misión pacífica y legitimar las tácticas represivas empleadas contra ellos”.

Por otra parte, el grupo de abogados confirmó que las autoridades israelíes trasladaron a los detenidos desde Ashdod hasta la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev. “Iniciaron audiencias sin informar al equipo legal, procediendo completamente sin representación jurídica”, afirmaron.

Para después agregar que ya están presentes en las audiencias donde se revisan las órdenes de detención y que está emprendiendo medidas legales para garantizar que cada activista sea localizado.

A pesar de todo ello, Adalah, que hizo hincapié en que “todo el proceso es ilegal de principio a fin”, confirmó que los participantes de la flotilla, conformada por personas de cerca de medio centenar de países, “se encuentran en condiciones relativamente estables” y que están “supervisando de cerca su situación”.

Suiza denuncia trabas para la visita consular a sus nacionales

Casi al mismo tiempo que Adalah diera a conocer la situación legal de los activistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza denunció trabas por parte de las autoridades israelíes durante una visita para proporcionar atención consular a sus nacionales detenidos tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla.

“Fue uno de los primeros equipos de representaciones extranjeras en Israel que visitó el lugar. El equipo permaneció allí durante unas ocho horas. Debido a varios incidentes, las autoridades de seguridad israelíes interrumpieron la visita, impidiendo que los representantes de la Embajada suiza hablaran extensamente con el grupo de ciudadanos suizos”, señaló la cancillería en un comunicado.

La cartera explicó que planea realizar otra visita el domingo para determinar el estado de salud de los detenidos, así como para velar por que se respeten sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la defensa y a garantías procesales.

“El Ministerio se pondrá en contacto con las autoridades israelíes para exigir un acceso inmediato y sin trabas a los ciudadanos suizos detenidos”, ha indicado, agregando que “se mantiene en estrecho contacto con las autoridades israelíes y con los abogados que representan a las personas afectadas”.

Las autoridades israelíes informaron de manera oficial la detención de más de 470 integrantes de la misión humanitaria que intentaba trasladar ayuda a Gaza, luego de que este viernes el ejército israelí interceptara el último barco.

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud informaron que el Marinette fue bloqueado a unas 42,5 millas náuticas (79 km) de Gaza. La radio del ejército israelí informó que la armada había tomado el control de la última nave de la flotilla, detenido a sus ocupantes y que estaba siendo conducida al puerto de Ashdod en Israel.

Sin embargo, como dio a conocer Reuters, en otro intento de desafiar el bloqueo naval de Israel, una nueva flotilla compuesta por 11 barcos intentaba llegar a Gaza el viernes, dijeron los representantes de Global Sumud, incluida una embarcación que transportaba médicos y periodistas.

Más sobre:Global Sumud FlotillaGazaIsraelDerechosBarcosInterceptadosPrisiónDeportación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel
Chile

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

El golazo de Nicolás Cárcamo para abrir la cuenta para Chile ante Egipto
El Deportivo

El golazo de Nicolás Cárcamo para abrir la cuenta para Chile ante Egipto

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

Ucrania gana el grupo B en el Mundial Sub 20 y Paraguay avanza por un gol

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla
Mundo

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más