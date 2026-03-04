SUSCRÍBETE
    Mundo

    Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado con misiles un destructor de EEUU en el Índico

    Con antelación este martes, Estados Unidos informó que sus fuerzas han alcanzado “casi 2.000 objetivos” en Irán, desde el inicio de la ola de ataques efectuada junto a Israel.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press
    El inicio del ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán. Foto: X (Twitter)

    La Guardia Revolucionaria de Irán informó en las últimas horas de este martes que lanzó un ataque con misiles, alcanzado un destructor de la Armada estadounidense en aguas del océano Índico.

    “En el transcurso de esta operación de alto perfil, un destructor estadounidense fue alcanzado por los misiles ‘Qadr 380’ y ‘Talaieh’ de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (CGRI) mientras repostaba combustible de un buque cisterna estadounidense a 650 kilómetros de la costa de Irán en el océano Índico”, señalan en una nota recogida por la agencia de noticias iraní Tasnim.

    El cuerpo militar iraní informó en la misma nota de “un potente ataque” como parte de su “19º ola de la Operación Promesa Verdadera 4”, y aseguró que este provocó un incendio “masivo” en las cubiertas de ambas embarcaciones.

    Poco antes, en otro comunicado difundido también en Tasnim, la Guardia Revolucionaria había señalado que sus “fuerzas terrestres han entrado en guerra” contra Estados Unidos -al cual calificó como un país “hostil”- e Israel -“el régimen criminal sionista”- con tres operaciones simultáneas y el lanzamiento de unos 230 drones.

    Estas operaciones incluyen el lanzamiento de “decenas de drones” contra las bases militares de Washington en Erbil, en el Kurdistán iraquí; y las de Ali al Salem y Arifjan, en Kuwait; además de la “destrucción posiciones de grupos terroristas en el norte de Irak”, que destacaron como “los primeros pasos contundentes de los valientes combatientes” de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria.

    Esta entidad aseguró durante la misma jornada que sus misiles y drones alcanzaron la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Ministerio de Defensa en el barrio de Hakirya, en el centro de Tel Aviv; así como instalaciones “estratégicas” en Beit Tekfa, en el noreste de la citada localidad; y el centro militar israelí situado en “Galilea Occidental”.

    Ataques de EE.UU. alcanzan 2.000 objetivos

    Con antelación en la jornada, desde el Ejército de Estados Unidos informaron que sus fuerzas han alcanzado “casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones” tras menos de 100 horas desde el lanzamiento de la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación Furia Épica.

    “Con menos de 100 horas de esta operación, ya hemos alcanzado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones”, destacó el comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en unas declaraciones difundidas por el cuerpo militar.

    Estas operaciones, indicó Cooper, han “degradado gravemente” sus defensas aéreas y han “destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones”. “Nos centramos en derribar todo lo que pueda dispararnos”, aseguró, apuntando a ataques “precisos sin oposición” de bombarderos B-2 y B-1 contra “múltiples instalaciones de misiles en el interior de Irán”, así como a un lanzamiento de misiles balísticos ejecutado anoche por parte de una fuerza de bombarderos B-52 contra puestos de mando y de control iraníes.

    Paralelamente, el Ejército de Estados Unidos también ha estado atacando a la Armada del país centroasiático, a la que, según el comandante del CENTCOM, está “hundiendo”. “Hasta ahora, hemos destruido 17 buques iraníes, incluyendo el submarino iraní más operativo, que ahora tiene un agujero en el costado”, relevó.

