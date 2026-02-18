Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

Las recurrentes destituciones y renuncias presidenciales de Perú han generado un ciclo de inestabilidad política en el país vecino que se ha extendido por más de una década.

Y la destitución del presidente interino, José Jerí, abrió nuevas interrogantes en torno al funcionamiento del sistema político y las próximas definiciones que deberá tomar la clase política de aquel país.

¿Qué pasó con el último presidente de Perú, José Jerí?

El Pleno del Congreso aprobó por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones la moción de censura contra José Jerí, lo que provocó su salida inmediata de la presidencia.

Jerí, quien estuvo poco más de cuatro meses como presidente, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.

Lo que marcó el destino del mandatario peruano fue el “Chifagate”, escándalo que estalló a fines de enero y reveló reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang, representante de un consorcio vinculado al puerto de Chancay y a proyectos hidroeléctricos que comprometen millonarios contratos con el Estado.

Asimismo, hubo un segundo escándalo: a principios de febrero, medios peruanos revelaron contrataciones irregulares de al menos cinco mujeres que ingresaron al despacho presidencial en horarios nocturnos y semanas después obtuvieron contratos con el Estado de hasta 3 mil dólares.

¿Cuándo y cuál fue el último presidente electo por votación que logró terminar su mandato?

El último presidente que llegó a la presidencia mediante voto popular y completó los cinco años de mandato fue Ollanta Humala, quien gobernó desde 2011 a 2016.

Desde que dejó el cargo, Perú entró en un ciclo de inestabilidad en el que ningún presidente ha podido finalizar el periodo. Incluso Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, que ganaron las elecciones de 2016 y 2021 respectivamente, salieron del poder antes de tiempo.

¿Cuántos presidentes han habido en los últimos 10 años?

Luego del periodo de Humala, en última década Perú ha tenido siete mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018, 1 año y 8 meses), Martín Vizcarra (2018-2020, 2 años y 7 meses), Manuel Merino (2020, 5 días), Francisco Sagasti (2020-2021, 8 meses), Pedro Castillo (2021-2022, 1 año y 4 meses), Dina Boluarte (2022-2025, 2 años y 10 meses) José Jerí (2025-2026, 4 meses).

¿Por qué razones no terminaron su periodo los últimos siete mandatarios?

Pedro Pablo Kuczynski: se vio obligado a renunciar a raíz de la filtración de videos que mostraron a sus alados políticos ofreciendo recompensas financieras a miembros de la oposición en el Congreso.

Martín Vizcarra: destituido por el Congreso bajo la causal de “incapacidad moral permanente”. La decisión se tomó luego de que testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces lo vincularon con presuntos sobornos.

Manuel Merino: renunció a los cinco días tras la creciente tensión provocada por las protestas sociales en su contra. Su pertenencia fue insostenible tras la muerte de dos jóvenes (Inti Sotelo y Bryan Pintado) por la represión policial durante las movilizaciones.

Francisco Sagasti: terminó su periodo de ocho meses establecido por sucesión constitucional en calidad de presidente del Congreso.

Pedro Castillo: destituido por un autogolpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso.

Dina Boluarte: fue destituida por el Congreso luego de un mandato marcado por la crisis de seguridad y al menos siete casos distintos de corrupción en los que estuvo implicada.

José Jerí: destituido por el Congreso por tráfico de influencias.

¿Qué viene ahora?

Tras la destitución de Jerí, el Congreso deberá votar este miércoles quién presidirá el Parlamento. El congresista elegido asumirá automáticamente la presidencia interina conforme al orden de sucesión constitucional.

Ese presidente designado ejercerá funciones hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que asumirá el presidente electo elegido en las elecciones generales del 12 de abril.

¿Cómo será la votación en el Congreso?

El Congreso de la República deberá elegir entre sus propios miembros, luego de asignar a dos congresistas como escrutadores para la supervisión de la votación. El primero en votar será el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para luego continuar con los demás legisladores.

Quien resulte elegido, por mayoría simple , tendrá la responsabilidad de liderar el país durante las elecciones generales del 12 de abril y garantizar la transferencia de mando al nuevo gobierno electo el próximo 28 de julio de 2026. De lo contrario, se realizará una segunda votación entre las dos primeras mayorías.

¿Qué figuras pueden llegar a la presidencia interina tras la destitución de Jerí?

Para las votaciones de este miércoles (20:00, hora chilena) existen cuatro figuras políticas que emergen con posibilidades: Edgard Reymundo (73) , sociólogo 1ue fue alcalde del distrito de Chilca y congresista en el periodo actual y en el de 2006–2011; José Balcázar (83) , abogado que formó parte de la Corte Suprema de Justicia y que posteriormente llegó al Congreso; la legisladora María del Carmen Alva (58), quien ya lideró un gobierno de transición tras la renuncia de Alberto Fujimori; y el legislador Segundo Héctor Acuña (68) , hermano del actual candidato presidencial César Acuña e ingeniero civil.

¿Cuáles son los facultades del Congreso peruano?

El Congreso de Perú tiene amplias facultades para remover a un mandatario, entre ellas, destacan la cláusula de “Incapacidad Moral Permanente” de la constitución, asociado principalmente a casos de corrupción. El Congreso logra concentrar sus funciones para remover y denunciar autoridades del gobierno. Por último, otorga al presidente los atributos que este pueda asumir mediante el llamado “voto de confianza”. Todas estas medidas fueron creadas tras la configuración de la Constitución de 1993.

¿Qué tan dividida está la clase política?

La clase política en Perú presenta una división debido a dos razones principales: la primera, una tensión constante entre el ejecutivo y el legislativo, debido al rol dominante del Congreso. Por otro lado, la existencia de más de 40 partidos inscritos imposibilita la formación de alianzas sólidas y fomenta candidaturas personales. Actualmente, aquellos partidos con mayor representación en el Congreso son Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, junto a otros cinco partidos y 17 congresistas no agrupados.

¿Quiénes emergen como candidatos para las elecciones de abril?