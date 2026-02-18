SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    La destitución de José Jerí, presidente interino, abrió un nuevo flanco en el sistema político peruano, que este miércoles y durante las próximas semanas deberá tomar varias definiciones.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Felipe Alcafus
    Congreso Perú

    Las recurrentes destituciones y renuncias presidenciales de Perú han generado un ciclo de inestabilidad política en el país vecino que se ha extendido por más de una década.

    Y la destitución del presidente interino, José Jerí, abrió nuevas interrogantes en torno al funcionamiento del sistema político y las próximas definiciones que deberá tomar la clase política de aquel país.

    ¿Qué pasó con el último presidente de Perú, José Jerí?

    El Pleno del Congreso aprobó por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones la moción de censura contra José Jerí, lo que provocó su salida inmediata de la presidencia.

    Jerí, quien estuvo poco más de cuatro meses como presidente, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.

    Lo que marcó el destino del mandatario peruano fue el “Chifagate”, escándalo que estalló a fines de enero y reveló reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang, representante de un consorcio vinculado al puerto de Chancay y a proyectos hidroeléctricos que comprometen millonarios contratos con el Estado.

    Asimismo, hubo un segundo escándalo: a principios de febrero, medios peruanos revelaron contrataciones irregulares de al menos cinco mujeres que ingresaron al despacho presidencial en horarios nocturnos y semanas después obtuvieron contratos con el Estado de hasta 3 mil dólares.

    ¿Cuándo y cuál fue el último presidente electo por votación que logró terminar su mandato?

    El último presidente que llegó a la presidencia mediante voto popular y completó los cinco años de mandato fue Ollanta Humala, quien gobernó desde 2011 a 2016.

    Desde que dejó el cargo, Perú entró en un ciclo de inestabilidad en el que ningún presidente ha podido finalizar el periodo. Incluso Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, que ganaron las elecciones de 2016 y 2021 respectivamente, salieron del poder antes de tiempo.

    ¿Cuántos presidentes han habido en los últimos 10 años?

    Luego del periodo de Humala, en última década Perú ha tenido siete mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018, 1 año y 8 meses), Martín Vizcarra (2018-2020, 2 años y 7 meses), Manuel Merino (2020, 5 días), Francisco Sagasti (2020-2021, 8 meses), Pedro Castillo (2021-2022, 1 año y 4 meses), Dina Boluarte (2022-2025, 2 años y 10 meses) José Jerí (2025-2026, 4 meses).

    ¿Por qué razones no terminaron su periodo los últimos siete mandatarios?

    Pedro Pablo Kuczynski: se vio obligado a renunciar a raíz de la filtración de videos que mostraron a sus alados políticos ofreciendo recompensas financieras a miembros de la oposición en el Congreso.

    Martín Vizcarra: destituido por el Congreso bajo la causal de “incapacidad moral permanente”. La decisión se tomó luego de que testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces lo vincularon con presuntos sobornos.

    Manuel Merino: renunció a los cinco días tras la creciente tensión provocada por las protestas sociales en su contra. Su pertenencia fue insostenible tras la muerte de dos jóvenes (Inti Sotelo y Bryan Pintado) por la represión policial durante las movilizaciones.

    Francisco Sagasti: terminó su periodo de ocho meses establecido por sucesión constitucional en calidad de presidente del Congreso.

    Pedro Castillo: destituido por un autogolpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso.

    Dina Boluarte: fue destituida por el Congreso luego de un mandato marcado por la crisis de seguridad y al menos siete casos distintos de corrupción en los que estuvo implicada.

    José Jerí: destituido por el Congreso por tráfico de influencias.

    ¿Qué viene ahora?

    Tras la destitución de Jerí, el Congreso deberá votar este miércoles quién presidirá el Parlamento. El congresista elegido asumirá automáticamente la presidencia interina conforme al orden de sucesión constitucional.

    Ese presidente designado ejercerá funciones hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que asumirá el presidente electo elegido en las elecciones generales del 12 de abril.

    ¿Cómo será la votación en el Congreso?

    El Congreso de la República deberá elegir entre sus propios miembros, luego de asignar a dos congresistas como escrutadores para la supervisión de la votación. El primero en votar será el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para luego continuar con los demás legisladores.

    Quien resulte elegido, por mayoría simple, tendrá la responsabilidad de liderar el país durante las elecciones generales del 12 de abril y garantizar la transferencia de mando al nuevo gobierno electo el próximo 28 de julio de 2026. De lo contrario, se realizará una segunda votación entre las dos primeras mayorías.

    ¿Qué figuras pueden llegar a la presidencia interina tras la destitución de Jerí?

    Para las votaciones de este miércoles (20:00, hora chilena) existen cuatro figuras políticas que emergen con posibilidades: Edgard Reymundo (73), sociólogo 1ue fue alcalde del distrito de Chilca y congresista en el periodo actual y en el de 2006–2011; José Balcázar (83), abogado que formó parte de la Corte Suprema de Justicia y que posteriormente llegó al Congreso; la legisladora María del Carmen Alva (58), quien ya lideró un gobierno de transición tras la renuncia de Alberto Fujimori; y el legislador Segundo Héctor Acuña (68), hermano del actual candidato presidencial César Acuña e ingeniero civil.

    ¿Cuáles son los facultades del Congreso peruano?

    El Congreso de Perú tiene amplias facultades para remover a un mandatario, entre ellas, destacan la cláusula de “Incapacidad Moral Permanente” de la constitución, asociado principalmente a casos de corrupción. El Congreso logra concentrar sus funciones para remover y denunciar autoridades del gobierno. Por último, otorga al presidente los atributos que este pueda asumir mediante el llamado “voto de confianza”. Todas estas medidas fueron creadas tras la configuración de la Constitución de 1993.

    ¿Qué tan dividida está la clase política?

    La clase política en Perú presenta una división debido a dos razones principales: la primera, una tensión constante entre el ejecutivo y el legislativo, debido al rol dominante del Congreso. Por otro lado, la existencia de más de 40 partidos inscritos imposibilita la formación de alianzas sólidas y fomenta candidaturas personales. Actualmente, aquellos partidos con mayor representación en el Congreso son Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, junto a otros cinco partidos y 17 congresistas no agrupados.

    ¿Quiénes emergen como candidatos para las elecciones de abril?

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que 36 candidatos competirán en las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril de 2026. Actualmente, Renovación Popular llega ala disputa con Rafael López Aliaga, quien lidera las preferencias presidenciales con 12% a 15%. Le sigue el partido Fuerza Popular, cuya candidata es Keiko Fujimori, con un 8% de las preferencias. En la izquierda, Alfonso López Chau es respaldado por el partido Ahora Nación y suma cerca del 4% o 5 % en la intención de voto.

    Más sobre:PerúJosé JeríDina BoluarteElecciones en Perú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información

    Ossandón ratifica que futuro del secretario del Senado se definirá luego del pronunciamiento de la comisión de Constitución

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”
    Chile

    Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo
    Negocios

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”
    Cultura y entretención

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas
    Mundo

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones