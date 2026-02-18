SUSCRÍBETE
    Mundo

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    La elección del sucesor de Jerí se realizará este miércoles en una sesión especial del Congreso peruano, donde los congresistas definirán entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José Balcázar.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Congresistas que buscan la Presidencia de Perú: Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José Balcázar,

    Luego de aprobar la censura en contra del Presidente interino de Perú, José Jerí, cuatro congresistas se presentaron para postularse el cargo: Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José Balcázar, lo que se definirá este miércoles desde las 18 horas local (20 horas de Chile), en una sesión especial del Congreso peruano.

    A cuatro meses de asumir el cargo luego de reemplazar a Dina Boluarte, Jerí fue destituido debido a las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno y otros cuestionamientos, lo que fue aprobado por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

    En ese contexto, es que cuatro congresistas presentaron su postulación para convertirse en el próximo mandatario de Perú, derivados de la Presidencia del Congreso.

    ¿Quiénes buscan la presidencia de Perú tras la censura a Jerí?

    Así, al término del plazo para inscribir candidaturas que finalizó a las 18 horas locales, fueron cuatro personas, dos de derecha y dos de izquierda, quienes buscan la jefatura del Estado.

    Los nombres entre los cuales deberán escoger los congresistas son el de Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José Balcázar (Perú Libre).

    Héctor Acuña

    Acuña, miembro del partido de derecha Honor y Democracia, tiene 68 años y es hermano del actual candidato presidencial César Acuña.

    El congresista es ingeniero civil, además de empresario e ingresó al Congreso como representante del partido de su hermano, el también derechista Alianza Para el Progreso (APP), aunque luego se alejó por discrepancias y pasó por varias bancadas hasta unirse a la de Honor y Democracia, conformada en gran parte por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

    María del Carmen Alva

    En el caso de Alva, se señala que ya ocupó la presidencia del Congreso durante el 2021 y 2022.

    Es abogada de profesión, tiene 58 años y es militante de Acción Popular (AP), un partido que representa ideales de centroderecha.

    Edgar Reymundo

    Por el frente, Reymundo, es sociólogo de 73 años y fue presentado por la bancada del Bloque Democrático de Perú, que abarca una serie de partidos progresistas como Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial.

    Reymundo fue alcalde en los años 80 del distrito de Chilca, en la región centro andina de Huancayo, por la alianza Izquierda Unida, y también congresista en el período 2006-2011 por el partido centrista Unión por el Perú, antes de volver al actual parlamento por el partido izquierdista Juntos por el Perú.

    José Balcázar

    El último de los interesados en ocupar la Presidencia de Perú y que también registró su nombre en última instancia, fue José Balcázar, del partido marxista Perú Libre.

    Balcázar es un abogado de 83 años, quien fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia peruana. Llegó al Congreso el año 2021, cuando Pedro Castillo ganó la presidencia.

    Cómo será la elección

    Así, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento del Congreso de Perú, este miércoles se desarrollará la elección, donde se leerán las listas y la mesa directiva designará a dos congresistas como escrutadores para la supervisión de la votación.

    En la sesión especial, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, votará en primer lugar depositando su voto en una ánfora, seguido del resto de la mesa directiva y los elegidos como escrutadores.

    Luego, los legisladores serán llamados uno a uno, en orden alfabético para depositar la cédula de votación en el receptáculo, tras lo que Rospigliosi realizará el escrutinio del proceso y proclamará al candidato que haya obtenido la mayoría simple de los congresistas presentes.

    En caso de que ninguno de los nombres obtenga la mayoría simple, se realizará una segunda votación entre los postulantes que hayan obtenido las dos primeras mayorías.

