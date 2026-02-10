SUSCRÍBETE POR $1100
    Guterres expresa su preocupación por el plan de Israel que refuerza su control en Cisjordania

    El secretario general de Naciones Unidas ha recordado que “todos los asentamientos israelíes” tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este “y su régimen e infraestructura asociados, carecen de validez legal y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional".

    Por 
    Europa Press

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado este lunes “profundamente preocupado” por la decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, y ha instado a las autoridades de este país a que retiren una medida “coercitiva” que “erosiona” las perspectivas para la solución de dos Estados.

    “El secretario general está profundamente preocupado por la supuesta decisión del gabinete de seguridad israelí de autorizar una serie de medidas administrativas y coercitivas en las Zonas A y B de la Cisjordania ocupada. Advierte que la situación actual sobre el terreno, incluida esta decisión, está erosionando la perspectiva de una solución biestatal”, ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

    El dirigente portugués ha recordado que “todos los asentamientos israelíes” tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este “y su régimen e infraestructura asociados, carecen de validez legal y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, incluidas las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.

    Guterres ha advertido de que las medidas derivadas de esta reforma, que amplía las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos, así como la “continua presencia” de Israel en la zona, “no solo son desestabilizadoras, sino también, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ilegales”.

    Por ello, ha instado al Ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu a rectificar y “revocar estas medidas” y “a todas las partes a preservar la única vía hacia una paz duradera: una solución biestatal negociada, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional”.

    La medida, aprobada por el gabinete de seguridad de Israel, establece la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

    El plan incluye la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a los propietarios de un terreno y poder hacerles una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo, deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una “autoridad municipal específica” para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

    Por otra parte, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación, unos pasos criticados duramente por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

    COMENTARIOS

