    Mundo

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Los restos fueron localizados en la provincia de Guayas en el marco de una crisis de violencia que vive el país latinoamericano debido al enfrentamiento de bandas de narcotraficantes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    POLICÍA DE ECUADOR

    La Policía de Ecuador informó del hallazgo durante la madrugada de este sábado de ocho cabezas en sacos de arpillera en una carretera del cantón de Naranjal, en la provincia de Guayas, emplazada en el centro de la costa ecuatoriana.

    Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la mencionada autopista, según el aviso recibido en el teléfono de emergencia policial.

    En el lugar también se encontraron panfletos con la frase “prohibido robar”, informó el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

    El jefe policial añadió que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento “entre grupos delictivos”.

    Especialistas de criminalística se desplazaron hasta el sitio del descubrimiento para fijar y levantar muestras. El fiscal de turno dispuso el traslado de los restos a la morgue de Naranjal para realizar los trámites legales que permitan determinar la identidad de las ocho víctimas.

    Hasta el momento no hay informes de personas detenidas y continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

    Sin embargo, se dio a conocer que el caso se investiga como asesinato y las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre bandas locales por el control territorial de actividades ilícitas.

    Con este descubrimiento, ya suman 13 las cabezas halladas en Ecuador en un corto plazo. El 11 de enero pasado, en la vecina provincia costera de Manabí, fueron encontradas otras cinco, las que estaban colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística de Puerto López.

    En las últimas semanas, Guayas ha sido uno de los principales escenarios de cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes, lo que ha convertido al país en el uno de los más violentos de América Latina.

    De acuerdo con el Ministerio del Interior ecuatoriano, solo en el 2025 se registraron 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, en una cifra récord de criminalidad.

