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    Hamas acusa a Israel de aumentar las demoliciones de infraestructuras palestinas en Cisjordania

    El grupo islamista palestino sostuvo que estos actos suponen “una guerra abierta contra la presencia palestina allá donde se encuentre”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Soldados israelíes durante una manifestación de palestinos en Cisjordania. Foto: AFP JAAFAR ASHTIYEH

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha acusado este martes a israel de incrementar las demoliciones de infraestructuras en Cisjordania, incluidos avisos de derribo para “decenas de instalaciones comerciales y residenciales” en la ciudad de Hebrón.

    El grupo islamista palestino ha destacado que estas operaciones “por parte de la ocupación criminal” suponen “una guerra abierta contra la presencia palestina allá donde se encuentre”, antes de agregar que el objetivo es “desplazar a la población de su tierra”.

    Así, ha manifestado que estas operaciones “no tendrán éxito” debido a “la perseverancia, resiliencia y firmeza ante sus derechos por parte de la población”, al tiempo que ha insistido en la necesidad de “optar por la resistencia como vía para escapar de la ocupación”.

    Hamás ha puntualizado además que estas actividades por parte de Israel “suponen una violación flagrante de todas las normas y leyes internacionales” y “una continuación de la continuación de la judaización sistemática y limpieza étnica contra lso palestinos”, según ha recogido el diario ‘Filastin’.

    “Es una extensión de la guerra de exterminio y desplazamiento en la Franja de Gaza y el Jerusalén ocupado”, ha manifestado, motivo por el que ha pedido a la comunidad internacional “que adopte medidas inmediatas para detener las demoliciones en Cisjordania y Jerusalén, y presionar al gobierno de ocupación para que detenga sus crímenes diarios contra el pueblo palestino”.

    El grupo ya advirtió el lunes contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y criticó “el silencio y la inacción” de la comunidad internacional ante estas acciones por parte de las autoridades de Irsael, contrarias al Derecho Internacional.

    “Advertimos del peligro de la creciente expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, cuya última manifestación fue la emisión de órdenes y notificaciones para confiscar miles de dunams -un dunam equivale a mil metros cuadrados- de tierras ciudadanas en las gobernaciones de Tubas y Yenín, como parte de un plan de anexión y desplazamiento que tiene como objetivo nuestra tierra y nuestra pueblo”, dijo.

    “Estas medidas, destinadas a apoderarse de las tierras de nuestro pueblo bajo endebles pretextos militares y de seguridad, representan una flagrante violación del Derecho Internacional y un ataque contra el derecho histórico e inalienable de nuestro pueblo a su tierra, un derecho al que nuestro pueblo no renunciará, sin importar los sacrificios”, zanjó.

    El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.

    Más sobre:HamasIsraelCisjordania

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