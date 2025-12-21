Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

La tarde de este sábado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, respaldó el bloqueo de buques petroleros sancionados por parte de la administración Trump, poco después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara la incautación de una segunda nave que partió de Venezuela.

“El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de Venezuela o se dirigen a ella permanecerá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”, señaló Hegseth en su cuenta en la red social X.

President Trump has been clear: the blockade of sanctioned oil tankers departing from, or bound for, Venezuela will remain in full force until Maduro’s criminal enterprise returns every stolen American asset.



The @DeptofWar, with our partners at @USCG, will unflinchingly… https://t.co/2NuUTYon05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 20, 2025

En su publicación además aseguró que “el Departamento de Guerra, con nuestros socios en USCG (la Guardia Costera de los Estados Unidos), llevará a cabo resueltamente operaciones de interdicción marítima, a través de la OPERACIÓN LANZA DEL SUR, para desmantelar las redes criminales ilícitas”.

Y culminar advirtiendo que: “La violencia, las drogas y el caos no controlarán el hemisferio occidental”.

La reacción de Hegseth se conoce poco después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento supervisa la Guardia Costera, compartiera un video de la operación donde se incautó, en aguas internacionales, un segundo petrolero que había zarpado de la costa venezolana.

“En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela”, escribió Noem en su cuenta en X.

“Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, añadió Noem, para terminar asegurando que: “Los encontraremos y los detendremos”.

En el video de siete minutos se ve cómo helicópteros estadounidenses aterrizan en la cubierta de un barco con el nombre Centuries escrito en el costado.

Como informó BBC, esta es una embarcación con bandera panameña, pero en los últimos cinco años también navegó bajo las banderas de Grecia y Liberia.

La operación de hoy, similar a la del 10 de diciembre, se produce luego de que el presidente Trump afirmara el martes que estaba ordenando un “bloqueo” total de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Estados Unidos ha acusado al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cártel de los Soles, y de usar petróleo “robado” para “financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.