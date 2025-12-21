SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    El secretario de Defensa estadounidense además advirtió que “la violencia, las drogas y el caos no controlarán el hemisferio occidental”, después de que Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, compartiera un video de la operación.

    Por 
    Lya Rosen

    La tarde de este sábado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, respaldó el bloqueo de buques petroleros sancionados por parte de la administración Trump, poco después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara la incautación de una segunda nave que partió de Venezuela.

    “El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de Venezuela o se dirigen a ella permanecerá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”, señaló Hegseth en su cuenta en la red social X.

    En su publicación además aseguró que “el Departamento de Guerra, con nuestros socios en USCG (la Guardia Costera de los Estados Unidos), llevará a cabo resueltamente operaciones de interdicción marítima, a través de la OPERACIÓN LANZA DEL SUR, para desmantelar las redes criminales ilícitas”.

    Y culminar advirtiendo que: “La violencia, las drogas y el caos no controlarán el hemisferio occidental”.

    La reacción de Hegseth se conoce poco después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento supervisa la Guardia Costera, compartiera un video de la operación donde se incautó, en aguas internacionales, un segundo petrolero que había zarpado de la costa venezolana.

    “En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela”, escribió Noem en su cuenta en X.

    “Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, añadió Noem, para terminar asegurando que: “Los encontraremos y los detendremos”.

    En el video de siete minutos se ve cómo helicópteros estadounidenses aterrizan en la cubierta de un barco con el nombre Centuries escrito en el costado.

    Como informó BBC, esta es una embarcación con bandera panameña, pero en los últimos cinco años también navegó bajo las banderas de Grecia y Liberia.

    La operación de hoy, similar a la del 10 de diciembre, se produce luego de que el presidente Trump afirmara el martes que estaba ordenando un “bloqueo” total de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

    Estados Unidos ha acusado al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cártel de los Soles, y de usar petróleo “robado” para “financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaPete HegsethIncautaciónPetrolerosKristi Noem

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    Siri Hustvedt: “Perder a un cónyuge es una de las pérdidas más dramáticas que se puede experimentar”

    Y todo por culpa mía: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    2.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    3.
    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    4.
    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”
    Chile

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Cómo entender el rally de 52%
    Negocios

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025
    Cultura y entretención

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune
    Mundo

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad