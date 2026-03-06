SUSCRÍBETE
    Mundo

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    El secretario de Defensa de Estados Unidos además aseguró que Teherán “está haciendo todo lo posible para difundir mentiras” e “inflar” los números de muertos para convencer a su población de que están teniendo éxito.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, catalogó este jueves de “grave error de cálculo” que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní, afirmando que “apenas hemos empezado a luchar”.

    “No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario”, expresó durante una conferencia prensa junto al comandante del Comando Central del Ejército (CENTCOM) de EE.UU., el almirante Brad Cooper.

    De la misma forma, Hegseth aseguró que la voluntad de Washington es “férrea” y que solos ellos pueden controlar el cronograma.

    “Si creen que han visto algo, que esperen”, dijo, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán “está haciendo todo lo posible para difundir mentiras” e “inflar” los números de muertos a fin de “convencer a su propia población de que están teniendo éxito”.

    La ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en ese último país, de acuerdo a sus autoridades. Entre ellos figuran su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros del régimen y altos cargos del Ejército local.

    Tras la operación del pasado sábado, las fuerzas armadas iraníes han respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Medio Oriente.

