Mundo

Huracán Erin alcanza categoría 5 y amenaza con provocar inundaciones en Puerto Rico

El ciclón se aproximará a la isla caribeña durante este fin de semana.

Paz Rubio 
Paz Rubio
Imagen referencial.

El primer huracán de la temporada en el Océano Atlántico -denominado como Erin- pasó esta jornada a la categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson.

Con este cambio de categoría los vientos podrían superar los 250 km/h y un alto porcentaje de casas de maderas podrían quedar destruidas, según indica el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Durante esta mañana el ciclón fue localizado a 375 kilómetros de distancia de Puerto Rico. Actualmente continúa su ruta a una velocidad de 28 kilómetros por hora en dirección oeste.

El Centro Nacional de Huracanes estimó que el ciclón podría acercarse al norte de las islas Vírgenes, islas Leeward y Puerto Rico durante este fin de semana.

De momento se prevé que no tocará tierra, sino que sus efectos se harán notar con fuertes lluvias que, a su vez, provocarían inundaciones en islas Leeward, islas Vírgenes y Puerto Rico. Se estima que la tormenta podría inundar 15 centímetros en sectores aislados y que causará mareas en los citados territorios además de Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y en Haití y República Dominicana.

