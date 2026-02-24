Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

“¿Qué puede salir mal?”, se pregunta el medio argentino El Disenso, al ver que el gobierno de Milei, una administración marcada por su interés en profundizar las relaciones con Estados Unidos, pone en sus puestos clave a un secretario de Asuntos Estratégicos formado en Beijing. Ignacio Devitt llegó a la ”mesa política” del Ejecutivo trasandino siendo una voz clave en la relación con el Congreso.

El funcionario ya había llegado con polémica a la secretaría el año pasado, teniendo en cuenta que antes de entrar al gobierno había sido integrante del Departamento de Asuntos Públicos de la tabacalera Massalin Particulares, la representación en la Argentina de la multinacional Phillip Morris.

Ahora, el cientista político entra en el círculo de hierro del Ejecutivo argentino, participando en las reuniones de la “mesa política”, con Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Este último habría presentado a Devitt a los hermanos Milei, siendo al última figura al alza luego de la salida de Guillermo Francos.

A diferencia de otros altos funcionarios en enero, Ignacio Devitt circuló bastante por la Casa Rosada este verano. Habiendo llegado hace poco, desde La Nación indican que, “de traje y con el cabello tirado hacia atrás”, el flamante secretario de Asuntos Estratégicos consiguió participación activa en el círculo más íntimo del poder mileísta.

En el medio Mosca, en tanto, lo consideran clave para conseguir lo que fue la aprobación de la controvertida reforma laboral de Milei: “En la Casa Rosada lo resumen con una frase simple: cuando el tema es delicado, aparece Devitt. Y cuando aparece Devitt, es porque alguien ya hizo las cuentas”, indica el portal. Se le conoce como “el dos de Adorni”, el jefe de gabinete, y su función sería monitorear y ordenar las relaciones entre la Casa Rosada y el Congreso.

“Facilitador de negocios todo terreno”, su origen político es el macrismo, pero llegó a la alta política en 2016. En ese entonces, el Partido Comunista Chino lo eligió para una beca de formación dentro del programa “Puente al Futuro”, con el que viajó al gigante asiático, dijo el diario El Disenso.

Después de eso, se sumó a la Cámara de Comercio Chino-Argentina, siendo ahí el presidente de la comisión de Turismo, según el medio Disenso. Este último dato, indica la misma página, ya no aparecería en el LinkedIn del funcionario. “Viajamos a China invitados en la totalidad de los gastos y nos reunimos con diferentes funcionarios de alto rango del gobierno chino en 3 diferentes ciudades: Beijing, Guanzhou y Zuhai”, habría consignado su descripción institucional.

Cientista político de la UBA y con magíster en dirección de empresas, el hoy secretario de Asuntos Estratégicos viene de la tabacalera Philip Morris. En la productora de cigarrillos, que en Argentina tiene su filial local en Massalin Particulares, era el gerente de Asuntos Externos.

A diferencia de otras figuras en el gobierno, Devitt no viene del mundo “libertario” de Milei, sino más bien de una derecha más tradicional, habiendo trabajado durante el gobierno de Mauricio Macri en el ministerio de Educación. En sus inicios, había tenido un rol activo en la Juventud Pro y en La Generación, agrupaciones conocidas como “la cantera macrista”.

“Era un pibe piola, simpático y militante”, lo describe un cuadro político de esos tiempos a La Nación. Devitt también fue concejal del partido de Vicente Lopez, en la provincia de Buenos Aires.

#Interesante Entre Estados Unidos y China, el Gobierno, más bien Karina Milei, eligió a un joven formado en China, y con fuertes lazos con el Partido Comunista de la potencia asiática como nuevo Secretario de Asuntos Estratégicos. Es un área muy sensible. Aconseja en Política… — N. Niebieskikwiat (@natashanieb) February 23, 2026

Su reciente llegada al equipo de Milei y Adorni no fue recibida con aplausos unánimes: generó cuestionamientos desde distintos sectores, sobre todo al ser un área tan clave de la coordinación del oficialismo. “Un exdirectivo de una tabacalera se convierte en pieza clave del gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación”, se quejó una fuente parlamentaria al medio A24.

De todos modos, las decisiones están tomadas, y en la “mesa chica del gobierno”, Devitt es la persona de confianza en lo que tiene que ver con conseguir los votos en el Congreso, siendo el nexo clave entre Ejecutivo y Legislativo. En ese sentido, su función sería la de “unificar y organizar los pedidos” que vienen de la senadora Patricia Bullrich o del jefe de Diputados, Martín Menem, en miras a tener una mejor performance al negociar.

Entre sus funciones, el becado por China tendrá bajo su control las subsecretarías de Proyectos Estratégicos, y de Análisis y Planificación. Sus roles incluyen “identificar oportunidades para potenciar a la Argentina a nivel bilateral, regional y global”, “participar en el diseño de la estrategia de inserción internacional de la Argentina en organismos internacionales”, y asesorar en lo que tiene que ver con cumbres, viajes y visitas de jefes de Estado y de gobierno.