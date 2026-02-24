SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Llegando a un puesto clave en la mesa política del círculo mileísta, el funcionario fue becado y tiene fuertes lazos con el Partido Comunista Chino, con una beca de formación en el programa “Puente al Futuro”.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz

    “¿Qué puede salir mal?”, se pregunta el medio argentino El Disenso, al ver que el gobierno de Milei, una administración marcada por su interés en profundizar las relaciones con Estados Unidos, pone en sus puestos clave a un secretario de Asuntos Estratégicos formado en Beijing. Ignacio Devitt llegó a la ”mesa política” del Ejecutivo trasandino siendo una voz clave en la relación con el Congreso.

    El funcionario ya había llegado con polémica a la secretaría el año pasado, teniendo en cuenta que antes de entrar al gobierno había sido integrante del Departamento de Asuntos Públicos de la tabacalera Massalin Particulares, la representación en la Argentina de la multinacional Phillip Morris.

    Ahora, el cientista político entra en el círculo de hierro del Ejecutivo argentino, participando en las reuniones de la “mesa política”, con Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Este último habría presentado a Devitt a los hermanos Milei, siendo al última figura al alza luego de la salida de Guillermo Francos.

    A diferencia de otros altos funcionarios en enero, Ignacio Devitt circuló bastante por la Casa Rosada este verano. Habiendo llegado hace poco, desde La Nación indican que, “de traje y con el cabello tirado hacia atrás”, el flamante secretario de Asuntos Estratégicos consiguió participación activa en el círculo más íntimo del poder mileísta.

    En el medio Mosca, en tanto, lo consideran clave para conseguir lo que fue la aprobación de la controvertida reforma laboral de Milei: “En la Casa Rosada lo resumen con una frase simple: cuando el tema es delicado, aparece Devitt. Y cuando aparece Devitt, es porque alguien ya hizo las cuentas”, indica el portal. Se le conoce como “el dos de Adorni”, el jefe de gabinete, y su función sería monitorear y ordenar las relaciones entre la Casa Rosada y el Congreso.

    “Facilitador de negocios todo terreno”, su origen político es el macrismo, pero llegó a la alta política en 2016. En ese entonces, el Partido Comunista Chino lo eligió para una beca de formación dentro del programa “Puente al Futuro”, con el que viajó al gigante asiático, dijo el diario El Disenso.

    Después de eso, se sumó a la Cámara de Comercio Chino-Argentina, siendo ahí el presidente de la comisión de Turismo, según el medio Disenso. Este último dato, indica la misma página, ya no aparecería en el LinkedIn del funcionario. “Viajamos a China invitados en la totalidad de los gastos y nos reunimos con diferentes funcionarios de alto rango del gobierno chino en 3 diferentes ciudades: Beijing, Guanzhou y Zuhai”, habría consignado su descripción institucional.

    Cientista político de la UBA y con magíster en dirección de empresas, el hoy secretario de Asuntos Estratégicos viene de la tabacalera Philip Morris. En la productora de cigarrillos, que en Argentina tiene su filial local en Massalin Particulares, era el gerente de Asuntos Externos.

    A diferencia de otras figuras en el gobierno, Devitt no viene del mundo “libertario” de Milei, sino más bien de una derecha más tradicional, habiendo trabajado durante el gobierno de Mauricio Macri en el ministerio de Educación. En sus inicios, había tenido un rol activo en la Juventud Pro y en La Generación, agrupaciones conocidas como “la cantera macrista”.

    “Era un pibe piola, simpático y militante”, lo describe un cuadro político de esos tiempos a La Nación. Devitt también fue concejal del partido de Vicente Lopez, en la provincia de Buenos Aires.

    Su reciente llegada al equipo de Milei y Adorni no fue recibida con aplausos unánimes: generó cuestionamientos desde distintos sectores, sobre todo al ser un área tan clave de la coordinación del oficialismo. “Un exdirectivo de una tabacalera se convierte en pieza clave del gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación”, se quejó una fuente parlamentaria al medio A24.

    De todos modos, las decisiones están tomadas, y en la “mesa chica del gobierno”, Devitt es la persona de confianza en lo que tiene que ver con conseguir los votos en el Congreso, siendo el nexo clave entre Ejecutivo y Legislativo. En ese sentido, su función sería la de “unificar y organizar los pedidos” que vienen de la senadora Patricia Bullrich o del jefe de Diputados, Martín Menem, en miras a tener una mejor performance al negociar.

    Entre sus funciones, el becado por China tendrá bajo su control las subsecretarías de Proyectos Estratégicos, y de Análisis y Planificación. Sus roles incluyen “identificar oportunidades para potenciar a la Argentina a nivel bilateral, regional y global”, “participar en el diseño de la estrategia de inserción internacional de la Argentina en organismos internacionales”, y asesorar en lo que tiene que ver con cumbres, viajes y visitas de jefes de Estado y de gobierno.

    Más sobre:La Tercera PMMundoArgentinaJavier MileiChinaEstados UnidosGobierno argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto por el robo de una Gaviota de oro y una Antorcha de plata desde set televisivo de Canal 13 en Viña

    En la recta final para el cambio de mando: líderes de Chile Vamos llegan hasta “La Moneda chica” para reunirse con Kast

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    Con un representante de EE.UU.: la cita clave que frenó el proyecto de China Mobile

    Lo más leído

    1.
    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    2.
    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda
    Chile

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    Con un representante de EE.UU.: la cita clave que frenó el proyecto de China Mobile

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”
    Negocios

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie
    Cultura y entretención

    Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei
    Mundo

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio