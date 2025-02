“Inclino la cabeza y pido perdón”: Presidente de Israel pide perdón tras entrega de cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos

El regreso a Israel de los cadáveres de rehenes es un drama nacional y “nuestros corazones están destrozados”, dijo el presidente israelí, Isaac Herzog, cuando el país espera el regreso de los restos de los niños Bibas y su madre, de origen argentino.

“Agonía. Sufrimiento. No hay palabras”, escribió Herzog en X: “Nuestros corazones --los corazones de toda la nación-- están destrozados. En nombre del Estado de Israel, bajo la cabeza y pido perdón. Perdón por no haberles protegido en ese día terrible. Perdón por no haberlos traído a casa con vida”.

El ejército israelí informó este jueves que recibió los restos de cuatro rehenes, entre los que estarían los de los dos niños y la madre de la familia Bibas, de origen argentino, convertidos en símbolo del terror del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Combatientes encapuchados y armados de Hamás expusieron en un estrado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, cuatro féretros negros con las imágenes de cada uno de los rehenes israelíes. Detrás, se podía ver una enorme pancarta con una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentado como un vampiro sediento de sangre.

Posteriormente, los ataúdes fueron colocados en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), bajo la mirada de cientos de palestinos.

El foro de familiares de rehenes israelíes anunció la noche del miércoles que había recibido la “desgarradora” noticia de la muerte de los dos niños Bibas, de su madre y de Oded Lifshitz, sin precisar en qué circunstancias.

En esta primera fase del acuerdo, que se prolongará hasta el 1 de marzo, deberían ser entregados 33 rehenes -incluyendo los restos de ocho fallecidos- a cambio de la liberación de 1.900 palestinos detenidos por Israel.

Hamas afirmó el miércoles que está dispuesto a liberar “en una sola vez” y no en etapas sucesivas a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, durante la segunda fase de la tregua, que debe empezar el 2 de marzo.