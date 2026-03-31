Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

En momentos en que crece la tensión por el posible envío de tropas estadounidenses a Irán, se dio a conocer que un intermediario de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, intentó realizar una gran inversión en importantes empresas de defensa en las semanas previas al ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, el 28 de febrero pasado.

Según las fuentes, que hablaron con el diario Financial Times, el corredor de bolsa de Hegseth en Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock, que era el gestor del fondo, en febrero para realizar una inversión multimillonaria en el ETF Defense Industrials Active, poco antes de que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán.

Las fuentes indicaron que la consulta, hecha en nombre de un potencial cliente de alto perfil, fue destacada internamente en BlackRock.

Según BlackRock, el fondo de renta variable de US$ 3.200 millones, que cotiza bajo el símbolo IDEF, busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en medio de la fragmentación geopolítica y la competencia económica”.

Pete Hegseth. Foto: @WhiteHouse en X

Entre sus principales participaciones se encuentran los conglomerados de defensa RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman, que tienen al Departamento de Defensa de Estados Unidos como su mayor cliente, así como el especialista en integración de datos Palantir.

El diario indicó que la inversión que el corredor de Hegseth había comentado finalmente no se concretó, ya que el fondo, lanzado en mayo del año pasado, aún no estaba disponible para los clientes de Morgan Stanley.

Se desconoce si el corredor de Hegseth encontró posteriormente un fondo alternativo especializado en defensa para realizar la inversión. Los ETF son populares entre los inversores individuales porque suelen ofrecer comisiones más bajas y un tratamiento fiscal más favorable que los fondos mutuos, además de permitirles comprar y vender participaciones con mayor rapidez.

Durante su etapa como presentador en la cadena de televisión Fox News, Hegseth recibió un sueldo de US$ 4,6 millones entre 2022 y 2024, según la declaración de ingresos presentada para su confirmación en el Senado. Además, recibió casi 500.000 dólares por dos anticipos de libros durante ese período, y entre US$ 100.00 y US$ 1 millón en regalías por cada uno. Asimismo, obtuvo casi US$ 900.000 en honorarios por conferencias, dijo el diario.

.@SecWar details his experience meeting the heroes carrying out Operation Epic Fury:



"The feeling was the exact opposite of the rotational units, year after year, in the wars in Iraq and Afghanistan... I witnessed urgency to finish the job, urgency to achieve mission success." pic.twitter.com/9KifYOfRbd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

Su declaración financiera más reciente, publicada en junio de 2025, mostró que el secretario de Defensa vendió acciones de 29 empresas diferentes, con valores que oscilaban entre los US$ 1.001 y los US$ 50.000 cada una.

Tras la publicación del informe del Financial Times, Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, escribió en la red social X: “Esta acusación es totalmente falsa y fabricada. Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de ese tipo”.

“Se trata de otra calumnia infundada y deshonesta diseñada para engañar al público”, agregó.

Hegseth y su departamento “mantienen un compromiso inquebrantable con los más altos estándares éticos y el estricto cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”, dijo Parnell.

“Si bien el hecho de que la propuesta a BlackRock no llegara a buen término puede haber evitado pérdidas a corto plazo, el hecho de que el corredor de bolsa de Hegseth estuviera dispuesto a realizar tal inversión cuando el propio departamento del secretario de Defensa se preparaba para lanzar una campaña militar a gran escala probablemente genere controversia”, escribió el diario.

This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public.



We demand an immediate retraction.… https://t.co/Su8hGlBOhL — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 30, 2026

“Los debates sobre la inversión en defensa se producen en un momento en que los analistas de Wall Street han estado examinando minuciosamente las operaciones realizadas en los mercados financieros y de predicción, a la espera de las decisiones que tome la administración Trump”, añadió el periódico.

El informe sobre el intento de inversión surge en medio de un escrutinio más amplio de las operaciones bursátiles realizadas en los mercados financieros y de predicción antes de las principales decisiones políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Algunas de estas decisiones han estado precedidas de “apuestas oportunas”, lo que ha llevado a algunos expertos a plantear dudas sobre si la información se filtró de alguna manera con antelación.

Propósito divino para justificar la guerra

El jefe del Pentágono es uno de los principales artífices de la guerra en Irán, y también fue uno de los defensores más acérrimos del ataque contra la República Islámica dentro de la administración Trump, haciendo a menudo alarde del poderío militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump identificó al expresentador de Fox News como el primero en su círculo de seguridad nacional en abogar por la guerra.

De hecho, Hegseth ha invocado una suerte de propósito divino para justificar la guerra. “Nuestras capacidades son mejores. Nuestra voluntad es mejor. Nuestras tropas son mejores”, dijo en una entrevista reciente con el programa 60 Minutos de CBS News. “La providencia de nuestro Dios Todopoderoso está ahí protegiendo a esas tropas, y estamos comprometidos con esta misión”.

Según The New York Times, las descripciones de Hegseth de las acciones militares estadounidenses como avaladas por lo divino también contrastan con las opiniones de muchos líderes destacados de distintas tradiciones cristianas. El cardenal Robert McElroy, de Washington, estableció una distinción entre rezar por Estados Unidos y sus militares, cosa que dijo hacer regularmente, y la concepción moral de la guerra que parece esbozar Hegseth.

“En mi opinión, según la enseñanza de la Iglesia, esta no es una guerra moral, es una guerra inmoral, y por lo tanto no estoy rezando para que esta guerra inmoral continúe”, dijo el cardenal McElroy en una entrevista. “Considero que es un imperativo moral poner fin a esta guerra, lograr un alto al fuego”.

Tatuada en el bíceps derecho de Hegseth está la frase en latín “Deus vult”, o “Dios lo quiere”, que él ha descrito como un “grito de guerra” de las cruzadas, las despiadadas guerras medievales en las que combatientes cristianos lucharon para arrebatar Jerusalén al dominio musulmán. Hegseth considera esas batallas como quizás el momento más formativo de la historia del mundo libre, apunto el periódico.

En su libro American Crusade, publicado en 2020, describe las cruzadas como “sangrientas” y “llenas de tragedias indescriptibles”, pero argumenta que estaban justificadas porque salvaron a una Europa cristiana del avance del islam.

Ayuda de otros países

Hegseth dijo, el martes, que Estados Unidos ha hecho la mayor parte del trabajo para que Irán sea una amenaza menor y ahora otros países deben intensificar sus esfuerzos para reabrir el crucial estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa citó la exhortación que Trump hizo a primera hora de la mañana a otros países para que aflojaran el control que Irán ejerce sobre la ruta marítima por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. “Hay países en todo el mundo que también deberían estar preparados para asumir un papel más activo en esta vía fluvial crucial. No se trata solo de la Armada de Estados Unidos”, dijo en una conferencia de prensa en el Pentágono.

“Por lo tanto, el mundo debe estar atento y preparado para actuar. El presidente Trump ha estado dispuesto a asumir la responsabilidad en nombre del mundo libre para abordar esta amenaza de Irán. No es solo nuestro problema de cara al futuro”, añadió.

El martes, Trump instó a los países que no colaboraron en los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán a comprar petróleo estadounidense, dirigirse al estrecho de Ormuz y “simplemente tomarlo”.

En publicaciones en Truth Social, señaló a Reino Unido y Francia como poco colaboradoras en la guerra de un mes de duración que ha sacudido los mercados mundiales, ha disparado los precios de la energía y ha provocado que Irán cierre de facto el tráfico de petroleros a través del estrecho.

Posteriormente, Trump declaró a CBS News que aún no estaba dispuesto a abandonar los esfuerzos de Estados Unidos por reabrir el estrecho. “En algún momento lo haré, todavía no. Pero los países tienen que intervenir y encargarse de ello”, dijo el mandatario a CBS.

Hegseth también afirmó que los próximos días serían decisivos en el conflicto de Medio Oriente, y añadió que se habían producido importantes deserciones en las Fuerzas Armadas iraníes.

Citando información de inteligencia, Hegseth dijo: “Nuestros ataques están dañando la moral del Ejército iraní, lo que provoca deserciones generalizadas, escasez de personal clave y frustración entre los altos mandos”.

“Tenemos cada vez más opciones, y ellos menos... En tan solo un mes hemos fijado las condiciones, los próximos días serán decisivos”, afirmó. “Irán lo sabe, y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto”, añadió.