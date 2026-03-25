SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Según apuntaron desde Irán, esto siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra el país.

    Por 
    Europa Press
    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    La diplomacia de Irán ha reiterado este martes que los “buques no hostiles” que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma “segura”, siempre y cuando “no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad”.

    “Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán -siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas- beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes”, ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.

    De este modo, la legación iraní ha insistido en el mensaje transmitido el domingo por el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, Seyed Ali Mousavi, quien trasladó a la entidad que el estratégico paso que une los golfos Pérsico y de Omán “permanece abierto a todo tipo de navegación”, si bien agregó la exclusión de esta premisa de los buques asociados a “los enemigos de Irán”.

    El mensaje de Teherán llega en medio de los ataques iraníes contra los buques que navegan por el estrecho de Ormuz -que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo-, en represalia por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

    Más sobre:IránOrmuzGuerraMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta

    Joven de 20 años muere tras ser baleado en Cerro Navia: recibió un impacto de bala mientras se encontraba al interior de vehículo

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    Lo más leído

    1.
    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    2.
    Aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras alza de combustibles y rechazo ciudadano a la guerra con Irán

    Aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras alza de combustibles y rechazo ciudadano a la guerra con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta
    Chile

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta

    Joven de 20 años muere tras ser baleado en Cerro Navia: recibió un impacto de bala mientras se encontraba al interior de vehículo

    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz
    Negocios

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más
    Tendencias

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    “Me equivoqué”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico
    El Deportivo

    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico

    A la caza de Ferguson: el nuevo récord que pesigue Pep Guardiola tras ganar la Copa de la Liga con el Manchester City

    Nicolás Peric revela la condición médica que afectó su carrera como arquero: “Ahora que me retiré, lo voy a contar”

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR
    Tecnología

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York
    Cultura y entretención

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”
    Mundo

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

    Estados Unidos ordena despliegue de más de dos mil paracaidistas en Medio Oriente ante posible escalada militar contra Irán

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones