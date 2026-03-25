Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

La diplomacia de Irán ha reiterado este martes que los “buques no hostiles” que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma “segura”, siempre y cuando “no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad”.

“Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán -siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas- beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes”, ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.

De este modo, la legación iraní ha insistido en el mensaje transmitido el domingo por el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, Seyed Ali Mousavi, quien trasladó a la entidad que el estratégico paso que une los golfos Pérsico y de Omán “permanece abierto a todo tipo de navegación”, si bien agregó la exclusión de esta premisa de los buques asociados a “los enemigos de Irán”.

El mensaje de Teherán llega en medio de los ataques iraníes contra los buques que navegan por el estrecho de Ormuz -que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo-, en represalia por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.