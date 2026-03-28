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    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, señaló que la negociación permitirá mantener funcionando sus rutas de transporte, mientras el canciller paquistaní, Ishaq Dar, detalló que el trato autoriza el cruce de 20 de sus buques por el estratégico paso.

    Por 
    Lya Rosen

    Durante este sábado se reveló que Irán llegó a respectivos acuerdos con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques petroleros con sus banderas a través del estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán en represalia por los bombardeos que Israel y Estados Unidos iniciaron contra su territorio hace ya un mes.

    El primer país en dar a conocer la noticia fue Tailandia, cuyo primer ministro, Anutin Charnvirakul, anunció en la mañana local un acuerdo con las autoridades iraníes para permitir el paso de crudo por el estratégico cruce ubicado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

    “Las negociaciones con Irán permitirán mantener seguras y funcionando las rutas de transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz”, señaló Charnvirakul en una rueda de prensa desde Bangkok que fue recogida por el diario The Nation.

    El premier tailandés aprovechó el momento para también pedir disculpas por la gestión de la crisis del petróleo y apuntó a que el conflicto “está durando más de lo esperado (...) sin un final claro a la vista”, por lo que advirtió que los precios de los combustibles podrían subir de nuevo.

    “El mundo entero debe adaptarse para afrontar esta crisis. La gente tiene que ajustar su estilo de vida y el gobierno debe ajustar su administración”, argumentó.

    Algunas horas más tarde, el gobierno de Pakistán dio a conocer que Teherán también accedió a permitir el paso de 20 buques con la bandera de su país por el estrecho de Ormuz.

    “Me complace anunciar una gran noticia: el Gobierno de Irán accedió a permitir el paso de 20 buques con bandera paquistaní más por el estrecho de Ormuz. Dos buques cruzarán cada día”, informó el ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, en una publicación en redes sociales.

    Dar destacó además el “gesto constructivo” de Irán como “heraldo de la paz” que “ayuda a traer la estabilidad a la región”. “Es un paso significativo hacia la paz y refuerza nuestros esfuerzos colectivos en esta dirección”, añadió.

    De la misma forma, su mensaje incluye menciones al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y al enviado especial estadounidense Steve Witkoff. “El diálogo, la diplomacia y las medidas de confianza son la única vía de avance”, recalcó.

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzPakistánTailandiaBuquesPetróleoCrisis energéticaMundo

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