Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

Durante este sábado se reveló que Irán llegó a respectivos acuerdos con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques petroleros con sus banderas a través del estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán en represalia por los bombardeos que Israel y Estados Unidos iniciaron contra su territorio hace ya un mes.

El primer país en dar a conocer la noticia fue Tailandia, cuyo primer ministro, Anutin Charnvirakul, anunció en la mañana local un acuerdo con las autoridades iraníes para permitir el paso de crudo por el estratégico cruce ubicado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

“Las negociaciones con Irán permitirán mantener seguras y funcionando las rutas de transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz” , señaló Charnvirakul en una rueda de prensa desde Bangkok que fue recogida por el diario The Nation.

Thai authorities announced that they have reached an agreement with Iran allowing their oil tankers to pass through the Strait of Hormuz. According to Prime Minister Anutin Charnvirakul, this should reduce the risk of supply disruptions that were observed in early March.… https://t.co/yNCiitoFqc — Rybar MENA (@rybar_mena) March 28, 2026

El premier tailandés aprovechó el momento para también pedir disculpas por la gestión de la crisis del petróleo y apuntó a que el conflicto “está durando más de lo esperado (...) sin un final claro a la vista”, por lo que advirtió que los precios de los combustibles podrían subir de nuevo.

“El mundo entero debe adaptarse para afrontar esta crisis. La gente tiene que ajustar su estilo de vida y el gobierno debe ajustar su administración”, argumentó.

Algunas horas más tarde, el gobierno de Pakistán dio a conocer que Teherán también accedió a permitir el paso de 20 buques con la bandera de su país por el estrecho de Ormuz.

“Me complace anunciar una gran noticia: el Gobierno de Irán accedió a permitir el paso de 20 buques con bandera paquistaní más por el estrecho de Ormuz. Dos buques cruzarán cada día” , informó el ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, en una publicación en redes sociales.

I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.



This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026

Dar destacó además el “gesto constructivo” de Irán como “heraldo de la paz” que “ayuda a traer la estabilidad a la región”. “Es un paso significativo hacia la paz y refuerza nuestros esfuerzos colectivos en esta dirección”, añadió.