    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Mascate, la capital, acogerá este viernes los contactos indirectos entre la delegación iraní y la estadounidense en unas conversaciones cuyo alcance se habría limitado a las cuestiones nucleares y a la retirada de las sanciones contra Irán.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Europa Press/Contacto/Icana News

    Irán y Estados Unidos se reunirán este viernes en Omán para entablar negociaciones “indirectas”, en un principio centradas en la cuestión nuclear, en medio de las tensiones en toda la región por las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque militar contra la República Islámica.

    Según informan medios iraníes, Mascate, la capital, acogerá los contactos indirectos entre la delegación iraní y la estadounidense en unas conversaciones cuyo alcance se habría limitado a las cuestiones nucleares y a la retirada de las sanciones contra Irán.

    Se espera que las delegaciones estén encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, respectivamente.

    Este martes el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio instrucciones para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en “un contexto propicio” y “libre de amenazas y expectativas irrazonables”.

    Las últimas semanas han arreciado las amenazas de Trump contra Irán, amagando con un ataque militar e insistiendo en las exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en la zona.

    En el marco de este despliegue militar, la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma “agresiva” en aguas del mar Arábigo en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

