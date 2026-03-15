SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    El canciller israelí, Gideon Saar, acusó al régimen iraní de atacar solamente objetivos civiles.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar X

    Durante la jornada de este domingo, el canciller de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán se extendería hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”.

    Las declaraciones del ministro de exteriores fueron realizadas durante una visita suya al pueblo árabe de Zarzir, en la región norte de Israel.

    Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra", aseguró Saar en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

    Según detalló el medio citado, la ciudad habría sufrido la caída de un misil iraní el pasado viernes que dejó a 58 personas heridas, lo que fue confirmado por un representante del municipio durante esta jornada.

    Por otro lado, el canciller israelí también afirmó que no planean sostener conversaciones directas con el Líbano durante los siguientes días. Aunque enfatizó que no mantiene “disputas graves con el Estado”, si criticó su falta de medidas para detener las acciones por parte de Hezbollah.

    Además de los ataques a Irán, desde el pasado 2 de marzo Israel también ha cargado contra el Líbano, luego que desde esta nación se lanzara un ataque contra el norte de Israel en represalia a la muerte de Ali Jameneí.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelIránGideon SaarGuerraZarzir

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    Lo más leído

    1.
    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    2.
    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    3.
    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    4.
    Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

    Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

    5.
    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota
    Chile

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Cómo será el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago en manos de Territoria

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona
    El Deportivo

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    El segundo más joven en ganar un GP en la F1: Kimi Antonelli cierra un fin de semana soñado con el título en China

    En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    Joe Keery, el actor de Stranger Things tras Djo: “Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, quiero que siga así”

    Akriila: “Siento que me falta experiencia para el Festival de Viña, para mí el sueño es estar en Lollapalooza”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”
    Mundo

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    Guerra contra Irán: El millonario costo de querer eliminar al régimen islámico

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”