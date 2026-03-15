Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

Durante la jornada de este domingo, el canciller de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán se extendería hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”.

Las declaraciones del ministro de exteriores fueron realizadas durante una visita suya al pueblo árabe de Zarzir, en la región norte de Israel.

“Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra", aseguró Saar en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Según detalló el medio citado, la ciudad habría sufrido la caída de un misil iraní el pasado viernes que dejó a 58 personas heridas, lo que fue confirmado por un representante del municipio durante esta jornada.

Por otro lado, el canciller israelí también afirmó que no planean sostener conversaciones directas con el Líbano durante los siguientes días. Aunque enfatizó que no mantiene “disputas graves con el Estado”, si criticó su falta de medidas para detener las acciones por parte de Hezbollah.

Además de los ataques a Irán, desde el pasado 2 de marzo Israel también ha cargado contra el Líbano, luego que desde esta nación se lanzara un ataque contra el norte de Israel en represalia a la muerte de Ali Jameneí.