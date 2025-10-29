SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

“Las FDI seguirán aplicando el acuerdo y respondiendo con fuerza a cualquier violación”, informó el Ejército israelí.

Por 
Europa Press
Tropas israelíes operando en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que el alto el fuego en la Franja de Gaza vuelve a estar en pie tras su oleada de “ataques significativos” contra el enclave, que habría causado más de un centenar de muertos, antes de advertir de que “responderá con fuerza a cualquier violación” del acuerdo, alcanzado hace más de dos semanas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

“En línea con las órdenes de la cúpula política y tras una serie de ataques significativos en los que decenas de terroristas y objetivos terroristas fueron atacados, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a aplicar de nuevo el acuerdo tras las violaciones por parte de Hamas”, ha dicho en un comunicado.

Así, ha afirmado que “fueron atacados más de 30 terroristas a nivel de mando de las organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza”, sin más detalles. “Las FDI seguirán aplicando el acuerdo y respondiendo con fuerza a cualquier violación”, ha zanjado, sin que Hamas se haya pronunciado sobre la decisión, en vigor desde las 10.00 horas (hora local).

El portavoz de la Protección Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha indicado en un comunicado que “en menos de doce horas, las fuerzas de ocupación israelíes cometieron horribles masacres contra civiles en la Franja, con el martirio de más de cien ciudadanos, incluidos cerca de 35 niños”. “Estos crímenes documentados se suman a la larga lista de violaciones contra nuestro pueblo”, ha dicho.

“Estas masacres están siendo perpetradas ante los ojos de los mediadores y la comunidad internacional, que permanece en silencio e incapaz de dar pasos concretos para detener el derramamiento de sangre de los palestinos, que continúa desde hace más de dos años”, ha reseñado, según un comunicado publicado por el organismo en su cuenta en Telegram.

En este sentido, ha recalcado que los equipos de rescate “siguen haciendo esfuerzos tremendos para llegar a ciudadanos atrapados entre los escombros, mientras que los hospitales están sobrecargados con los heridos, incluidos algunos en estado crítico, en medio de unas circunstancias trágicas y una grave escasez de suministros médicos y combustible”.

“Lo que está pasando en Gaza es una desgracia para la humanidad que subraya la complicidad de la comunidad internacionales en estas violaciones a través de su silencio”, ha dicho Basal, quien ha pedido la apertura de corredores humanitarios para permitir la entrada de ayuda y equipos de rescate para dar apoyo a la población civil de la Franja.

Más sobre:GazaIsraelHamasAlto al fuego

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump dice que podría reunirse con Kim “en un futuro no muy lejano” y minimiza el disparo de misiles de Pyongyang

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Calor de verano: qué días y en qué comunas habrá más de 30 °C en la Región Metropolitana

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

5.
Sorpresiva rebaja de platas políticas pone en jaque créditos para campañas e irrita al Congreso

Sorpresiva rebaja de platas políticas pone en jaque créditos para campañas e irrita al Congreso

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga
Chile

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Balean a hombre en cancha de fútbol en Buin: desconocidos lo obligaron a correr antes de atacarlo

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal
Negocios

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Producción de cobre de Anglo American cae 9% a septiembre de 2025

Ministro Grau le responde a Coloma por elaboración del Presupuesto y afirma que el gasto social “está creciendo”

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?
Tendencias

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Calor de verano: qué días y en qué comunas habrá más de 30 °C en la Región Metropolitana

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes
El Deportivo

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román vence a Independiente del Valle y se mete en la final de la Copa Sudamericana

Repasa la clasificación de Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli a la final de la Copa Sudamericana

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro
Cultura y entretención

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza
Mundo

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Trump dice que podría reunirse con Kim “en un futuro no muy lejano” y minimiza el disparo de misiles de Pyongyang

Trump sostiene que Israel “tiene derecho” a tomar represalias en la Franja de Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal