Mundo

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

El gobierno israelí afirmó que posteriormente “se abrirá una ventana de 72 horas” para la liberación de todos los rehenes, indicando que el acuerdo alcanzado es una "victoria nacional y moral para el Estado de Israel”.

Por 
Europa Press
Benjamin Netanyahu. Instagram @b.netanyahu

El gobierno de Israel ha confirmado este jueves que mantendrá este jueves a las 18.00 horas (hora local) una reunión para votar el acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la Franja de Gaza, tras lo que el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el enclave palestino.

La portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, ha indicado que el gabinete de seguridad se reunirá a las 17.00 horas (hora local), poco antes de la reunión de la totalidad del Ejecutivo.

“En las 24 horas posteriores a la reunión, empezará un alto el fuego en Gaza y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán a la ‘línea amarilla’ en los mapas distribuidos”, ha explicado.

“Después, se abrirá una ventana de 72 horas en la que todos nuestros rehenes serán liberados de vuelta a Israel”, ha señalado, antes de especificar que este calendario ha sido firmado en Egipto por las delegaciones y que el acuerdo contempla que las tropas israelíes permanezcan durante esta fase en el 53% del territorio de la Franja de Gaza.

Asimismo, ha subrayado que las autoridades israelíes “se preparan para recibir a los rehenes en el estado en que se encuentren” y ha agregado que “la entrega de los rehenes tendrá lugar con respeto y decoro por parte de Hamas”.

“No tendremos tolerancia con que los rehenes sean exhibidos como hemos visto en el pasado”, ha advertido.

Bedrosian ha indicado además que el acuerdo contempla la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, algo que ha descrito como “algo muy difícil que Israel tiene que hacer”, si bien ha negado que entre ellos vaya a estar Maruán Barghuti, uno de los líderes de la Primera y Segunda Intifada y una destacada figura política en el seno de Al Fatá, el partido de Mahmud Abbas.

“Muchos de estos terroristas que serán liberados son condenados que tienen sangre en sus manos por asesinar a israelíes”, ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que en las próximas horas habrá más detalles sobre los reos que serán excarcelados, después de que Hamas acusara a Israel de intentar “sabotear” el proceso con desacuerdos sobre los nombres.

Por otra parte, ha dicho que el país atraviesa un momento “trascendental” tras el acuerdo.

“Hemos llegado a un punto crítico en esta guerra”, ha dicho, antes de recordar que “todos los objetivos” fijados por Netanyahu -“el retorno de los rehenes, la derrota y desmantelamiento de Hamas y que Gaza no suponga una amenaza a Israel- “han sido ahora logrados”.

“Se trata de una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”, ha destacado Bedrosian, quien ha ensalzado “las decisiones significativas y difíciles adoptadas por el primer ministro para llegar a este objetivo, incluida la ofensiva militar en la ciudad de Gaza, el ataque contra líderes de Hamas en Gaza, su poderoso discurso ante la ONU y su reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump en la Casa Blanca”.

“Todo ello ha llevado a Hamas a este punto, forzándolos a volver a la mesa (de negociaciones)”, ha apuntado, pese a las críticas del grupo palestino después de que Israel rompiera en marzo el alto el fuego de enero y reiniciar la ofensiva y la falta de avances en los contactos diplomáticos tras las últimas propuestas de los mediadores, incluido el bombardeo de septiembre contra su delegación negociadora en Doha cuando abordaba una propuesta de Estados Unidos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Netanyahu “da las gracias desde el fondo de su corazón a Trump y su equipo por su compromiso inamovible con la misión sagrada de liberar a los que estaban bajo cautiverio de Hamas”. “Con acción militar poderosa (...) y los grandes esfuerzos de nuestro gran amigo y aliado, Trump, hemos llegado a este increíble punto de inflexión”, ha destacado.

“No podríamos haber llegado a este punto sin la magnífica relación entre los dos. Todo lo que se ha acometido en Washington y Jerusalén fue con la total coordinación entre ambos, lo que se enmarca en la estrategia preparada por el primer ministro (israelí)”, ha manifestado Bedrosian, quien ha zanjado que ambos “han acordado continuar su cooperación”.

Trump ha desvelado en la madrugada de este jueves que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que Netanyahu ha hablado de “un gran día para Israel” y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo.

Por su parte, Hamas ha confirmado “un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros”.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos -entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

