Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

El Ejército de Israel ha emitido este jueves una nueva “advertencia urgente” reclamando a todos los residentes en localidades de Líbano situadas al sur del río Litani que abandonen la zona, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el país al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Advertencia urgente a los residentes en el sur de Líbano. Deben irse inmediatamente al norte del río Litani. Esta advertencia se aplica también a residentes de Tiro y Bint Yebeil”, ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha señalado que “las actividades terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza”. “No intentamos causarles daño (a los civiles)”, ha manifestado.

“Por su seguridad, reiteramos nuestra demanda para que evacuen inmediatamente sus hogares. Cualquiera que esté cerca de operativos, instalaciones o armas de Hezbolá pone en riesgo su vida”, ha señalado a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Cualquier casa usada por Hezbolá para fines militares puede ser atacada”, ha apuntado, al tiempo que ha reiterado que “cualquier movimiento al sur (del Litani) pone en peligro su vida”.

El jefe del Mando Norte del Ejército de Israel, Rafi Milo, aseguró el miércoles que Hezbolá “cometió un grave error” al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.