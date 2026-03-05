SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    "Cualquiera que esté cerca de operativos, instalaciones o armas de Hezbolá pone en riesgo su vida”, ha señalado el portavoz en árabe del Ejército israelí.

    Por 
    Europa Press
    FOTO: Courtney Bonneau

    El Ejército de Israel ha emitido este jueves una nueva “advertencia urgente” reclamando a todos los residentes en localidades de Líbano situadas al sur del río Litani que abandonen la zona, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el país al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “Advertencia urgente a los residentes en el sur de Líbano. Deben irse inmediatamente al norte del río Litani. Esta advertencia se aplica también a residentes de Tiro y Bint Yebeil”, ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha señalado que “las actividades terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza”. “No intentamos causarles daño (a los civiles)”, ha manifestado.

    “Por su seguridad, reiteramos nuestra demanda para que evacuen inmediatamente sus hogares. Cualquiera que esté cerca de operativos, instalaciones o armas de Hezbolá pone en riesgo su vida”, ha señalado a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Cualquier casa usada por Hezbolá para fines militares puede ser atacada”, ha apuntado, al tiempo que ha reiterado que “cualquier movimiento al sur (del Litani) pone en peligro su vida”.

    El jefe del Mando Norte del Ejército de Israel, Rafi Milo, aseguró el miércoles que Hezbolá “cometió un grave error” al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaques

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

    Chevesich y casos de corrupción: “Han impactado gravemente la imagen, la credibilidad, la confianza en el Poder Judicial”

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Lo más leído

    1.
    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    2.
    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    3.
    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    4.
    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    5.
    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”
    Chile

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero
    Negocios

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    Pese a mantenerse invictos: los Diablos empatan ante Francia y quedan eliminados del Clasificatorio para el Mundial

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini
    Cultura y entretención

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani
    Mundo

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana