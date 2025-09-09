SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Seis fallecidos dejó el ataque llevado a cabo por dos sujetos en un autobús en el cruce de Ramot.

Por 
Europa Press
Chen Junqing

El Ejército de Israel ha iniciado este martes las labores de medición de las viviendas de los dos palestinos implicados en el ataque perpetrado el lunes contra un autobús cerca de Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos un español, de cara a su futura demolición por parte de las autoridades israelíes.

Así, ha destacado en un comunicado que sus fuerzas “han operado en las localidades de Qatana y Qubeiba para realizar una inspección de las viviendas de los terroristas Mohamad Taha y Muzana Amro, que perpetraron el ataque de ayer en el cruce de Ramot”, sin más detalles al respecto sobre estas operaciones.

El ataque fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser “neutralizados” por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado “presente en la zona”, según ha confirmado la Policía israelí.

En este contexto, las tropas israelíes han demolido este mismo martes la vivienda de un palestino acusado detrás de un ataque ejecutado en diciembre de 2024 contra un autobús en Cisjordania, suceso que se saldó con la muerte de un niño israelí de doce años y con otros tres heridos.

El Ejército israelí ha especificado que la vivienda destruida, situada en Beit Aua, pertenecía a Zabet Muhamad, a quien acusa de llevar a cabo “junto a otros terroristas” el citado ataque, que tuvo lugar el 11 de diciembre en el cruce de Al Jader contra un autobús que se dirigía a Jerusalén.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.

Más sobre:IsraelJerusalénGazaHamasPalestinos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Israel ordena la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza y recalca que operarán “con gran fuerza”

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

5.
Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”
Chile

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Avisos laborales anotan en agosto su menor nivel en 11 meses

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
El Deportivo

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén
Mundo

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Israel ordena la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza y recalca que operarán “con gran fuerza”

La Casa Blanca califica de “falsa” la supuesta tarjeta de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”