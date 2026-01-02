SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Israel insiste en que Gaza “también” les pertenece y que los palestinos son solo “huéspedes”

    El ministro de Cultura de Israel apuntó que "dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha insistido en que la Franja de Gaza “también” les pertenece y que los palestinos que allí viven no son más que “huéspedes” a los que se les permite por ahora residir en el enclave.

    “No somos ocupantes de nuestra propia tierra”, ha afirmado el ministro de Cultura en una entrevista para la emisora pública Kan, que recoge el diario ‘The Times of Israel’, cuando ha hablado sobre la posibilidad de retirar los fondos a la industria cinematográfica que ponga en cuestión el papel del Ejército.

    “Judea y Samaria son nuestras”, ha remarcado Zohar, utilizando los términos bíblicos para referirse a la actual Cisjordania. “Gaza también es nuestra. Dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra”, ha dicho.

    Zohar cuestionó a los cineastas israelíes que han estado dañando la imagen del país y de su Ejército, después de que la película ‘The Sea’ -que reconoce no haber visto- haya sido galardonada con un premio Ophir, los Oscar israelíes. La cinta trata sobre un niño palestino de Cisjordania que intenta ir a la playa por primera vez.

    El ministro de Cultura reprocha que el filme retrate negativamente al Ejército israelí y presente a Israel como una potencia ocupante. Es por ello que ha advertido a la industria del cine israelí que si desea recibir fondos públicos haga películas que “los israelíes quieran ver, no las que quieren ver los europeos”.

