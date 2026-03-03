Israel intensifica bombardeos en Beirut y obliga a evacuaciones masivas en el sur de la capital libanesa

El ejército de Israel perpetró durante la madrugada de este martes (hora local) una nueva oleada de ataques aéreos sobre la capital de Líbano, concentrados principalmente en sectores del sur de Beirut.

De acuerdo con información oficial, los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones, depósitos de armas y centros operativos vinculados al partido-milicia chií Hezbolá.

Al respecto, el Ministerio de Defensa israelí detalló que la operación forma parte de una “campaña preventiva” para neutralizar capacidades militares del grupo, al que considera responsable de recientes ataques transfronterizos.

En ese contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron también un ataque a la sede de la cadena televisiva Al Manar, medio identificado como órgano comunicacional de Hezbolá, ubicado en el barrio de Haret Hreik.

Previo a los bombardeos, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, emitió órdenes de evacuación urgentes para residentes de zonas específicas del sur de Beirut, advirtiendo que se encontraban en las cercanías de objetivos militares.

Las instrucciones incluyeron abandonar viviendas y edificios colindantes y desplazarse al menos 300 metros del área señalada, medida que generó desplazamientos de población en plena madrugada.

Desde Hezbolá, en tanto, se comunicó que los lanzamientos de proyectiles realizados contra Israel en las últimas horas corresponden a una respuesta directa a lo que califican como una escalada sostenida por parte del ejército israelí.

El grupo recordó que, pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, los bombardeos y operaciones selectivas no se han detenido completamente. Por medio de un comunicado difundido a través de Al Manar, sostuvo que los esfuerzos diplomáticos no han logrado frenar las acciones militares y reiteró que mantendrá su derecho a responder.

Las autoridades libanesas informaron que, desde el inicio de la actual ofensiva israelí, al menos 50 personas han muerto y 154 han resultado heridas, además del desplazamiento forzado de cerca de 29.000 personas, principalmente en Beirut y el sur del país.

De igual modo, el gobierno libanés ha denunciado reiteradas violaciones al acuerdo de tregua, críticas que también han sido respaldadas por la Naciones Unidas, que ha advertido sobre el deterioro de la situación humanitaria y el riesgo de una escalada mayor.

El alto el fuego vigente establecía la retirada de fuerzas israelíes y de Hezbolá del sur de Líbano, sin embargo, Israel mantiene cinco posiciones militares en ese territorio, justificándolas como necesarias para su seguridad.

En tanto, Beirut y el grupo chií exigen el retiro inmediato de esas tropas, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el progresivo debilitamiento del acuerdo y el impacto que un conflicto abierto tendría en la estabilidad regional.