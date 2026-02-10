Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

Miembros de las fuerzas israelíes durante una operación militar en Ramala, Cisjordania central, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

El gobierno de Israel ha tomado medidas unilaterales para reforzar su control sobre la Cisjordania ocupada, provocando una reacción global y desafiando la oposición del presidente estadounidense Donald Trump a la anexión israelí del territorio palestino, en una medida considerada ampliamente como una violación del derecho internacional.

Al anunciar las medidas, que implican extender el control israelí en áreas que actualmente están bajo administración palestina, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dejó claro que estaban destinadas a fortalecer los asentamientos israelíes en Cisjordania y prevenir el surgimiento de una Palestina soberana independiente, indicó el diario The Guardian.

Según The New York Times, las medidas, que facilitan a los colonos judíos la compra de tierras y socavan a la Autoridad Palestina en partes de Cisjordania que ésta administra, parecen violar acuerdos importantes que Israel firmó durante el proceso de paz de Oslo hace décadas.

Los cambios fueron implementados por el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu en una reunión a puerta cerrada el domingo. Según detalla France 24, Israel aprobó la derogación de una ley jordana que prohibía la venta de tierras a personas no árabes en Cisjordania, informaron el domingo los ministros de Finanzas y Defensa israelíes, Bezalel Smotrich e Israel Katz, respectivamente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (derecha), llegan a una reunión de gabinete en Jerusalén, el 23 de febrero de 2023. Foto: Archivo Ronen Zvulun

“Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel”, celebró Smotrich tras el consejo de seguridad del gobierno de Netanyahu.

La norma que será anulada ha vetado desde 1953 a los colonos israelíes adquirir propiedades en el territorio palestino ocupado, obligándolos a acudir a empresas registradas ante la Administración Civil, el órgano del Ejército israelí que gobierna asuntos civiles en Cisjordania. Smotrich agregó que además se relajarán los requisitos de ese órgano para tramitar los permisos de compra.

El gabinete también aprobó el levantamiento de la confidencialidad de los registros catastrales de Cisjordania, lo que permitirá a los compradores no árabes identificar a los propietarios y contactarlos directamente.

Los ministros detallaron que el gobierno reactivará un comité estatal, inoperativo desde hace casi 20 años, para permitir al Estado israelí comprar de forma activa grandes extensiones de tierra en Cisjordania. Y tomará el control de algunos lugares religiosos, como la Tumba de Raquel, situada en Belén.

Paralelamente, Israel planea transferir la competencia en el trámite de licencias de construcción y edificación en Hebrón, hoy en manos de la ciudad palestina, a la Administración Civil israelí. Este anuncio colisiona con el Protocolo de Hebrón vigente desde 1997, que protege a la segunda ciudad más poblada de Cisjordania.

Asentamiento israelí de Halamish, en Cisjordania. Foto: Europa Press/Archivo UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

El gobierno de Netanyahu también ampliará la supervisión y la aplicación de la ley en áreas bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en cuestiones de riesgos ambientales, delitos relacionados con el agua y daños a lugares arqueológicos, detallaron los ministros.

“Al aumentar el control de Israel sobre el territorio de Cisjordania que los palestinos desean para su futuro Estado, (los israelíes) están avanzando en la causa de la anexión gradualmente, continuando una estrategia que el gobierno ha seguido durante años”, apuntó The New York Times.

Una postura que los ministros de Netanyahu dejaron en claro. “Seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino”, dijo Katz en una declaración conjunta con Smotrich.

📌 France condemns Israeli measures in occupied West Bank



🗣️ Paris says Israel’s steps to expand control over the occupied West Bank are a 'serious blow' to the two-state solution https://t.co/pY47obH0ll pic.twitter.com/BQcVk6VEes — Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026

El periódico estadounidense señaló que el plan israelí se conoce después del reciente y explícito rechazo de Trump a la anexión, su reconocimiento de las aspiraciones de los palestinos a un Estado independiente -explícito en su plan de paz para Gaza- y su apoyo a las conversaciones políticas entre israelíes y palestinos.

Condena transversal

Al respecto, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, definió las nuevas medidas anunciadas por Israel como “peligrosas e ilegales” y añadió que equivalían a una anexión de facto. En su declaración, citada por Reuters, Abbas instó a Trump y al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir.

New Israeli measures pave the way for accelerated expansion of settlements in the West Bank, further undermining the future of Palestinians.



It is a recipe for increased control, hopelessness & violence.



These measures also mark a new blow against international law, setting… https://t.co/hvC2SptL0K — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2026

La indignación por las medidas israelíes se produjo en vísperas de una reunión prevista en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Donald Trump este miércoles. El gobierno no hizo declaraciones formales, pero una portavoz de la Casa Blanca emitió un comunicado a la prensa expresando su oposición.

“El presidente Trump ha declarado claramente que no apoya la anexión de Cisjordania por parte de Israel”, decía el comunicado. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y se ajusta al objetivo de este gobierno de lograr la paz en la región”.

Por su parte, la Unión Europea calificó las medidas del gobierno de Netanyahu como “otro paso en la dirección equivocada” y dijo que las sanciones “todavía estaban sobre la mesa”, incluida la posible suspensión de algunas partes del acuerdo comercial entre la UE e Israel.

Una declaración conjunta de un grupo de Estados árabes e islámicos, fundamental para las esperanzas de Donald Trump de implementar un plan de paz en Gaza, declaró que “condenaban enérgicamente las decisiones y medidas ilegales israelíes destinadas a imponer la soberanía israelí ilegal”.

.@antonioguterres is gravely concerned by the reported decision of the Israeli security cabinet to authorize a series of administrative & enforcement measures in Areas A & B of occupied #WestBank.



Such actions are not only destabilizing but, as recalled by @CIJ_ICJ, unlawful. pic.twitter.com/Kp55y770aT — United Nations Geneva (@UNGeneva) February 10, 2026

Los firmantes, entre ellos Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Indonesia y Turquía, afirmaron que las nuevas medidas “inflamarían la violencia, profundizarían el conflicto y pondrían en peligro la estabilidad y la seguridad regionales”.

Aceleración de las anexiones

Cisjordania se encuentra entre los territorios que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente. Gran parte de ella se encuentra bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas controladas por la ANP.

France 24 denuncia que el gobierno israelí ha acelerado la agenda anexionista de los territorios palestinos en Cisjordania desde el inicio de la invasión en Gaza, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Un informe de Naciones Unidas, citado por AFP, reveló que en 2025 se “avanzaron, aprobaron o licitaron cerca de 47.390 unidades de vivienda coloniales”, frente a unas 26.170 en 2024, el nivel más alto desde al menos 2017, cuando la ONU comenzó el registro.

Fuerzas israelíes frente a palestinos en Cisjordania. Foto: Archivo

En ese contexto de violencia y complicidad de las autoridades israelíes también se han multiplicado los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, donde se han reportado decenas de palestinos heridos y miles de desplazados, además de casos de incendio de viviendas y mezquitas o agresiones con cuchillos a los rebaños.

Las autoridades israelíes demolieron 1.768 estructuras palestinas en Cisjordania en 2024, de acuerdo con datos de la ONU, recopilados por el Consejo Noruego para Refugiados.

Por todo ello, Naciones Unidas acusó a Israel de prácticas y “discriminación sistémica” en Cisjordania similares a un “apartheid”, en un informe de la Oficina de Derechos Humanos del 7 de enero de 2026.

“Las autoridades israelíes tratan a los colonos israelíes y a los palestinos que residen en Cisjordania bajo dos cuerpos jurídicos y políticos distintos, lo que resulta en un trato desigual en una serie de cuestiones críticas, como la circulación y el acceso a recursos como la tierra y el agua”, detalla el informe de la ONU.

Hundreds of #Palestinians have been displaced in the #WestBank since early 2026. In parts of the #Jerusalem governorate, schools have been suspended as families faced movement restrictions while Israeli forces operated in residential areas. Full update: https://t.co/KoHr5NVZIM pic.twitter.com/NEM9gedpnO — OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) February 5, 2026

En diciembre de 2025, Israel autorizó el establecimiento de 19 nuevas colonias en Cisjordania. Los asentamientos han crecido de 141 a 210, entre 2022 y 2025, según el grupo de vigilancia anti-asentamientos Peace Now.

Acuerdos de Oslo

Los expertos afirman que las decisiones del gabinete de seguridad de Netanyahu constituyen una clara violación de los Acuerdos de Oslo.

El derecho internacional establece que un país ocupante no puede modificar las leyes vigentes salvo por razones de seguridad o en beneficio de la población local. La abolición o modificación de la ley sobre la compra de tierras no puede considerarse un beneficio para la población palestina, afirmó Hagit Ofran de Peace Now, un grupo de defensa que se opone y monitorea la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Palestinians and their supporters say Israeli changes to occupied West Bank's governance essentially legalise settlements in direct violation of the Oslo Accords.



Al Jazeera’s @nida_journo explains how the new rules strip Palestinians of their rights. pic.twitter.com/fPk0d8k6iq — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 9, 2026

“Mientras el derecho internacional defina Cisjordania como territorio ocupado, no es un lugar donde Israel pueda hacer lo que quiera”, añadió Michael Milshtein, analista y exjefe de asuntos palestinos en la inteligencia militar israelí.

Yonatan Mizrachi, del Equipo de Vigilancia de Asentamientos de Peace Now, afirmó que Israel ha estado violando el derecho internacional desde 1967. “Israel está violando nuevamente no solo el derecho internacional, sino también acuerdos como los Acuerdos de Oslo”, comentó en declaraciones citadas por la agencia Anadolu.

Añadió que este acuerdo no fue firmado solo entre Israel y Palestina, sino que era un asunto que afectaba a la comunidad internacional, junto con Estados Unidos, y que todos reconocían que algunas zonas de Cisjordania deberían estar en manos de los palestinos.

The New York Times recordó que los Acuerdos de Oslo otorgaron a la autoridad el control administrativo de aproximadamente el 40% de Cisjordania. Los cambios pondrán incluso esas áreas bajo el control de las fuerzas de seguridad israelíes -con la facultad de demoler estructuras palestinas por violaciones- en lo que respecta a sitios patrimoniales y arqueológicos, riesgos ambientales y delitos relacionados con el agua.

Israel has made it easier for Jewish settlers to buy land in the occupied West Bank. That appears to flout agreements that Israel signed under the Oslo peace process as well as Trump's stated opposition to creeping annexation. https://t.co/leIT9RNrp4 — Kenneth Roth (@KenRoth) February 10, 2026

Según Mizrachi, la violación por parte de Israel de un acuerdo internacional firmado por el propio Israel es muy preocupante. Para Peace Now, las nuevas medidas convierten la Cisjordania ocupada en un mercado inmobiliario para los colonos, lo que genera un amplio potencial de abuso, falsificación y corrupción.

En virtud del Acuerdo de Oslo II de 1995, la Zona A está bajo pleno control civil y de seguridad palestino; la Zona B, bajo control civil palestino con control de seguridad israelí; y la Zona C, que representa aproximadamente el 60% de Cisjordania, permanece bajo pleno control israelí.

Las medidas, señala Anadolu, amplían la supervisión y el control israelíes a las zonas clasificadas como Área A y Área B, alegando presuntas violaciones relacionadas con construcciones sin licencia, problemas de agua y daños a sitios arqueológicos y ambientales. La ampliación permitiría demoliciones y confiscaciones de propiedades palestinas incluso en zonas administradas civil y de seguridad por la Autoridad Palestina, agrega.

As Israel expands its legal powers in the West Bank into Palestinian-controlled enclaves, could the international community – and U.S. President Donald Trump – finally be moved to act beyond empty condemnations? | @dahliasc https://t.co/p9Z2UPeeij — Haaretz.com (@haaretzcom) February 10, 2026

El experto legal Gerhard Kemp afirmó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) abordó la ilegalidad de las políticas y prácticas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental en relación con los asentamientos, la confiscación de tierras palestinas y las prácticas y políticas discriminatorias en su Opinión Consultiva de 2024.

En su opinión consultiva, la CIJ declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios y asentamientos palestinos, y exigió a Israel el cese inmediato de toda nueva actividad de asentamiento y el fin de su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado.

“Por ejemplo, se sostuvo que la continuación de las políticas de asentamiento y la confiscación de tierras palestinas viola el derecho internacional humanitario (Convenciones de Ginebra y Regulaciones de La Haya)”, indicó.

“Cualquier política destinada a facilitar aún más los asentamientos en la Palestina ocupada, es decir, en detrimento de los palestinos, debe considerarse una confirmación de que la CIJ tenía razón al calificar estas actividades de ilegales”, declaró Kemp, profesor de derecho penal en la Universidad del Oeste de Inglaterra.

The Israeli army demolished Palestinian structures and assaulted several residents in the occupied West Bank on Tuesday, local media reported.



Military bulldozers brought down three homes belonging to two Palestinian families in the town of Barta'a, southwest of Jenin in the… pic.twitter.com/Q9Hl2KFc01 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 10, 2026

Mizrachi afirma que los planes recientes de Israel son deliberados para ejercer control sobre el territorio. “Cisjordania es un territorio ocupado. No pertenece a Israel. Por lo tanto, cada vez que se toma una decisión como esta, se generan grandes cambios en el estatus de Cisjordania... Israel tomó la clara decisión de que así fuera”, aseguró.

Cita Trump-Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu partió este martes para una breve visita a Estados Unidos. Tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y altos funcionarios de su administración el miércoles.

Las autoridades israelíes describen la reunión como una “sesión de definición de estrategia”, lo que significa que se centrará no solo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sino también en lo que podría suceder si las conversaciones fracasan, incluyendo conversaciones sobre un posible ataque militar estadounidense, detalló el diario The Jerusalem Post.

El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, Donald Trump y JD Vance, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en julio pasado. Foto: Europa Press OFICINA PRIMER MINISTRO DE ISRAEL EN X

Acompañan al primer ministro su secretario militar, el mayor general Roman Gofman, y el director interino del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich.

En declaraciones a la prensa antes de partir del Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv rumbo a Washington, Netanyahu describió la relación de Israel con Estados Unidos como “excepcional y sin precedentes en nuestra historia”.

Al detallar la agenda, Netanyahu indicó que sus conversaciones con Trump abordarán Gaza y asuntos regionales, pero se centrarán principalmente en las negociaciones entre Washington y Teherán.

EU's West Bank warning highlights what Israel stands to lose if it proceeds with annexation | Haaretz Today | @veraweiden https://t.co/98Ln6YSubm — Haaretz.com (@haaretzcom) February 10, 2026

“Presentaré al presidente nuestra visión sobre los principios de las negociaciones”, declaró Netanyahu.

El Canal 12 de Israel informó que Netanyahu viajó a Washington el martes por la tarde para una reunión urgente con el presidente estadounidense. El medio indicó que la visita será breve y durará tres días, y que Netanyahu regresará a Israel el jueves.

Esta será la séptima reunión entre Trump y Netanyahu desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense a principios del año pasado. Cinco de sus reuniones se celebraron en Estados Unidos y una en Israel.