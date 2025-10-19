SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

“Las FDI continuarán manteniendo el acuerdo de cese al fuego y responderán con firmeza ante cualquier violación del mismo”, señaló el Ejército de Israel en un comunicado.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
FDI

Luego de haber encabezado una serie de ataques al sur de la franja de Gaza durante este domingo, desde el Ejército de Israel señalaron que han reanudado la aplicación del alto al fuego con Hamás.

“De acuerdo con la directiva del nivel político y tras una serie de alcances significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las FDI han comenzado a aplicar nuevamente el cumplimiento de cese al fuego, de acuerdo con los términos del acuerdo”, señala el texto divulgado en redes sociales por el ejército.

Las FDI continuarán manteniendo el acuerdo de cese al fuego y responderán con firmeza ante cualquier violación del mismo”, agregaron sobre el hecho.

Las declaraciones del ejército israelí se dan luego de un incremento de las tensiones en medio del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre Hamás e Israel, que entre otras cosas involucra un alto al fuego en la región desde el 10 de octubre.

Sin embargo, este domingo aviones israelies habrían realizado un ataque aéreo al sur de la Franja de Gaza. Lo anterior lo habrían justificado en la acusación por parte de un oficial israelí, que habría acusado a Hamás de violar el acuerdo y atacar a las tropas.

En aquel ataque dos militares israelíes habrían resultado fallecidos y otros tres heridos, según reportó el Ejército de Israel.

En represalia a esta situación, Israel habría realizado una serie de ataques, los que habrían dejado al menos unos 22 fallecidos en la Franja de Gaza según detallaron fuentes médicas a EFE.

Además de la respuesta anterior, Israel también habría durante esta jornada bloqueado el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino.

Lee también:

Más sobre:IsraelHamásPalestinaAlto al fuegoFranja de Gaza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

En prisión preventiva queda presunto autor de homicidio de adulto mayor de 78 años en Puerto Aysén

Amplían detención de presunto autor de homicidio en Quilicura

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

Decretan prisión preventiva para el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

EE.UU. dice haber atacado un buque con drogas afiliado al Ejército de Liberación Nacional en aguas internacionales

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

5.
Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”
Chile

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

En prisión preventiva queda presunto autor de homicidio de adulto mayor de 78 años en Puerto Aysén

Amplían detención de presunto autor de homicidio en Quilicura

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026
Negocios

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

El balance de Arturo Vidal tras la nueva caída de Colo Colo: “No tenían por dónde; ganaron al estilo Coquimbo”
El Deportivo

El balance de Arturo Vidal tras la nueva caída de Colo Colo: “No tenían por dónde; ganaron al estilo Coquimbo”

En vivo: Partido suspendido entre Universidad Católica y Everton por invasión a la cancha de barras bravas

El desahogo de Coquimbo tras vencer a Colo Colo y dar otro paso al título: “Lo pasamos mal, pero este es un grupo guerrero”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza
Mundo

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

EE.UU. dice haber atacado un buque con drogas afiliado al Ejército de Liberación Nacional en aguas internacionales

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca