Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

Luego de haber encabezado una serie de ataques al sur de la franja de Gaza durante este domingo, desde el Ejército de Israel señalaron que han reanudado la aplicación del alto al fuego con Hamás.

“De acuerdo con la directiva del nivel político y tras una serie de alcances significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las FDI han comenzado a aplicar nuevamente el cumplimiento de cese al fuego , de acuerdo con los términos del acuerdo”, señala el texto divulgado en redes sociales por el ejército.

“Las FDI continuarán manteniendo el acuerdo de cese al fuego y responderán con firmeza ante cualquier violación del mismo”, agregaron sobre el hecho.

Las declaraciones del ejército israelí se dan luego de un incremento de las tensiones en medio del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre Hamás e Israel, que entre otras cosas involucra un alto al fuego en la región desde el 10 de octubre.

Sin embargo, este domingo aviones israelies habrían realizado un ataque aéreo al sur de la Franja de Gaza. Lo anterior lo habrían justificado en la acusación por parte de un oficial israelí, que habría acusado a Hamás de violar el acuerdo y atacar a las tropas.

En aquel ataque dos militares israelíes habrían resultado fallecidos y otros tres heridos, según reportó el Ejército de Israel.

En represalia a esta situación, Israel habría realizado una serie de ataques, los que habrían dejado al menos unos 22 fallecidos en la Franja de Gaza según detallaron fuentes médicas a EFE.

Además de la respuesta anterior, Israel también habría durante esta jornada bloqueado el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino.