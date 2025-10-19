SUSCRÍBETE
Mundo

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

De acuerdo a medios internacionales, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) manifestaron que “el cierre de los pasos fronterizos tendrá graves repercusiones en todos los sectores, en particular en el ámbito sanitario”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
(Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua) Rizek Abdeljawad

Este domingo, las autoridades de Israel decidieron suspender la entrada de ayuda humanitaria.

La medida se mantendrá “hasta nueva orden” como una represalia. Este domingo 19, Israel acusó a Hamas de haber realizado un ataque en contra militares israelíes.

Por ello, y tras haber señalado que violaron el alto el fuego, bombardearon dos veces en el sur de Gaza.

De acuerdo a Europa Press, fuentes oficiales de Israel explicaron que “conforme a las directrices políticas se ha interrumpido la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza hasta nueva orden, después de la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamas”.

Por su lado, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) manifestaron que “el cierre de los pasos fronterizos tendrá graves repercusiones en todos los sectores, en particular en el ámbito sanitario”.

“Nos tememos una recaída en la hambruna en la Franja de Gaza tras la decisión de Israel de detener la entrada de ayuda”, afirmaron.

Cabe destacar que este medida era esperable: este sábado, el primer ministro de Israel,Benjamin Netanyahu, ordenó cerrar el paso fronterizo de Rafah, ubicado entre la Franja de Gaza y Egipto.

Además, el jueves 15 de octubre, Israel decidió posponer la entrada de ayuda humanitaria por el mismo paso fronterizo de Rafah.

