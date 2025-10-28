Jamaica en alerta máxima por llegada del huracán Melissa con vientos de 280 km/h

Las autoridades de Jamaica se encuentran en máxima alerta ante la inminente llegada del huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que se espera toque tierra este martes con vientos sostenidos cercanos a los 280 kilómetros por hora y rachas aún más fuertes.

De acuerdo con la oficina del primer ministro Andrew Holness, el ojo del huracán comenzará a desplazarse sobre la isla durante la noche de este lunes y las primeras horas del martes.

“El ojo de Melissa comenzará a moverse sobre Jamaica esta noche y en las primeras horas del martes con vientos sostenidos de casi 280 kilómetros por hora con rachas aún mayores”, señaló en una declaración oficial.

Extremely dangerous Hurricane Melissa continues to threaten Jamaica… hurricane warning remains in effect. pic.twitter.com/YsBV6gFd1u — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

Los meteorólogos advirtieron que la tormenta podría experimentar fluctuaciones en su intensidad, aunque seguirá siendo “un huracán extremadamente potente y peligroso”.

En tanto, las autoridades anticiparon precipitaciones de entre 350 y 750 milímetros por metro cuadrado, especialmente en el centro y el este del país, donde el terreno montañoso aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Al respecto, el primer ministro jamaicano advirtió que el fenómeno traerá olas de gran tamaño y tormentas eléctricas destructivas, especialmente en la costa sur.

“Es probable que haya inundaciones repentinas y deslizamientos”, dijo el mandatario, quien instó a la población a mantenerse en sus hogares y seguir las instrucciones de las autoridades.

El Servicio Meteorológico de Jamaica declaró emergencia nacional y ordenó la suspensión de clases y actividades laborales en zonas de riesgo, mientras los equipos de rescate y las fuerzas armadas se despliegan en puntos estratégicos para coordinar posibles evacuaciones.

La trayectoria del huracán Melissa no solo amenaza a Jamaica, sino también a otros países del Caribe, como Cuba, Haití y República Dominicana, donde también se han activado alertas.

En la base militar estadounidense de Guantánamo, las autoridades evacuaron durante el fin de semana a un millar de personas consideradas personal no esencial.

El vicealmirante John Hewitt, comandante de la Región Naval Sureste de Estados Unidos, informó que se han tomado medidas para proteger al personal y las instalaciones.

“Estamos monitorizando muy atentamente el avance de la tormenta y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro personal y que nuestras bases estén listas”, declaró.

Melissa es el huracán más poderoso que amenaza a Jamaica desde el paso del huracán Gilbert en 1988, y los expertos han advertido que su lenta velocidad de desplazamiento podría agravar los daños por lluvias prolongadas y vientos sostenidos en todo el país.