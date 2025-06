Jefa de ACNUR Chile, sobre desplazamientos forzados en el mundo: “Millones de personas están escapando por culpa de guerras, violencia o persecución”

Con motivo del lanzamiento del reporte Tendencias Globales 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la jefa de la oficina nacional del organismo, Rebeca Cenalmor-Rejas, señaló que las cifras de desplazamiento forzado en el mundo “siguen creciendo de manera alarmante” y ya alcanzaron la cifra récord de 123,2 millones de personas a finales del año pasado, lo que supone un aumento significativo de 7 millones de personas, o un 6%, en comparación con finales de 2023, y casi duplica la cifra de hace una década.

“Millones de personas están escapando de su hogar por culpa de guerras, violencia o persecución. Y lo más preocupante es que, justo cuando más apoyo se necesita, los fondos están desapareciendo. Los recortes al sector humanitario están debilitando seriamente el trabajo de quienes están en terreno, y eso se traduce en menos respaldo para los gobiernos de acogida que enfrentan desafíos crecientes y menos apoyo también para sus comunidades, así como a proyectos enfocados en mejorar la autosuficiencia e integración de las personas refugiadas”, dijo Cenalmor-Rejas a La Tercera.

El informe Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2024, dado a conocer este jueves, señala que, aunque durante la última década el número de personas desplazadas forzosamente casi se ha duplicado, la tasa de aumento en el número de personas desplazadas forzosamente se desaceleró en el segundo semestre de 2024. “Si bien hubo un aumento estimado de 5,2 millones de personas desplazadas forzosamente en el primer semestre de 2024, el aumento en el segundo semestre del año se redujo a solo un tercio de esa cifra, 1,8 millones”, indicó el reporte.

Una mujer palestina prepara comidas Iftar para romper el ayuno, durante el mes sagrado de Ramadán, en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 2 de marzo de 2025. Foto: Archivo Mahmoud Issa

Los datos operativos y las estimaciones iniciales para 2025 indican que el desplazamiento forzado global podría comenzar a disminuir durante este año. Para finales de abril, ACNUR estima que el desplazamiento forzado total a nivel mundial habría disminuido ligeramente en un 1%, hasta alcanzar los 122,1 millones. Durante lo que resta de 2025, mucho dependerá de la dinámica en situaciones clave.

“Esto incluye si es posible lograr la paz, o al menos el cese de los combates, en particular en la República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania; si la situación en Sudán del Sur no se deteriora aún más; si las condiciones para el retorno mejoran, en particular en Afganistán y Siria; y cuán grave será el impacto de los actuales recortes de financiamiento en la capacidad para abordar las situaciones de desplazamiento forzado en todo el mundo y crear condiciones propicias para un retorno seguro y digno”, indicó el reporte.

“Vivimos en una época de intensa volatilidad en las relaciones internacionales, en la que las guerras modernas crean un panorama frágil y desgarrador, marcado por un agudo sufrimiento humano. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para buscar la paz y encontrar soluciones duraderas para los refugiados y otras personas forzadas a huir de sus hogares”, dijo Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

El informe señaló que había 73,5 millones de personas desplazadas internas (PDI) en el mundo a finales de 2024 debido a conflictos y violencia. Estas constituyen el 60% de todas las personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial. El reporte también indica que, a finales del año pasado, otros 9,8 millones de personas permanecían desplazadas debido a desastres, lo que eleva el total de PDI (por conflictos y desastres) a 83,4 millones.

Por otro lado, el informe destacó que hubo 20,1 millones de nuevos desplazamientos dentro de su propio país. Esta cifra se refiere al número de nuevos casos de desplazamiento ocurridos durante 2024 debido a conflictos o violencia. Se trata de una cifra de flujo, que representa los eventos ocurridos a lo largo de un período, en lugar de un total acumulado en un momento específico.

Por ejemplo, una persona podría verse desplazada varias veces al año, lo que contribuye a la cifra de “nuevos desplazamientos” cada vez, incluso si regresa o vuelve a ser desplazada posteriormente. Más de seis de cada 10 de estos nuevos desplazamientos ocurrieron en Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar, Ucrania y Haití.

El informe también destacó que en 2024 se registraron 45,8 millones de nuevos desplazamientos internos debido a desastres, lo que representa el 70% de todos los nuevos desplazamientos de ese año.

Civiles congoleños que huyeron de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, tras los combates entre los rebeldes del M23 y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, llegan a un centro de recepción en Rugerero, cerca de Gisenyi, en el distrito de Rubavu, Ruanda, el 28 de enero de 2025. Foto: Archivo Thomas Mukoya

Según el informe, más de un tercio de todas las personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial procedían de tan solo cuatro países: Sudán (14,3 millones), Siria (13,5 millones), Afganistán (10,3 millones) y Ucrania (8,8 millones).

El conflicto en Sudán desencadenó la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 14,3 millones de sudaneses desplazados a finales de 2024, casi una de cada tres personas de la población nacional. El número de desplazados internos solo en Sudán aumentó en 2,5 millones (+28%), hasta alcanzar los 11,6 millones, lo que lo convierte en la mayor población de desplazados internos del mundo.

En las Américas, la delincuencia y la inseguridad se han convertido en las principales causas del desplazamiento interno, desde la violencia indiscriminada de las pandillas en Haití hasta el impacto del conflicto en las comunidades de Colombia. En Haití, la violencia de pandillas triplicó el número de desplazados internos durante el año, pasando de 313.900 a más de 1 millón.

Colombia tiene una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, aproximadamente 7 millones de personas.

Myanmar vio duplicarse el número de desplazados internos, pasando de 1,8 millones a mediados de 2023 a 3,6 millones en marzo de 2025, debido a la intensificación del conflicto.

El informe indicó que la Franja de Gaza, “experimentó una convulsión generalizada, con el 90% de su población civil desarraigada y 2 millones de personas desplazadas internamente a finales de 2024”.

El número de refugiados afganos disminuyó un 10%, hasta los 5,8 millones, principalmente debido a los retornos, incluidas las deportaciones, desde Pakistán e Irán.

Respecto a las naciones de acogida, el informe señaló que una carga significativa recae en los países de bajos ingresos, ya que el 73% de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional del mundo se encuentran en países de ingresos bajos y medios. Además, el 67% de estas poblaciones vive en países vecinos a sus países de origen.

Los desplazados internos sudaneses y los refugiados sursudaneses se dirigen de Renk a Malakal en barcazas repletas. Foto: ACNUR Ala Kheir

Por ejemplo, Líbano acogió al mayor número de refugiados en relación con su población nacional (1 de cada 8), seguido de Aruba (1 de cada 9). Si se incluyen los refugiados palestinos, la proporción en Líbano aumenta a uno de cada cinco y en Jordania a uno de cada cuatro.

La República Islámica de Irán (3,5 millones), Turquía (2,9 millones), Colombia (2,8 millones), Alemania (2,7 millones) y Uganda (1,8 millones) albergaron las mayores poblaciones de refugiados en cifras absolutas.

“En los últimos años, el debate público se ha polarizado, y muchas veces se ha reducido a una pregunta simplista: ¿acoger o no acoger a las personas refugiadas? Pero desde ACNUR lo decimos con claridad: mientras sigan existiendo guerras y se sigan violando los derechos humanos, los desplazamientos forzados no van a desaparecer. No es una opción. Es una realidad que está ocurriendo ahora, y que exige discutir cómo acogemos de forma inteligente, para que las personas puedan aportar al país que las recibe desde el primer día”, dijo Cenalmor-Rejas.

Los niños se ven afectados de manera desproporcionada, ya que representan el 40% de todas las personas desplazadas por la fuerza, mientras que solo representan el 29% de la población mundial. Entre los refugiados, el 41% son niños, y las mujeres y las niñas representan el 50%. Se estima que 2,3 millones de niños nacieron como refugiados entre 2018 y 2024, con un promedio de 337.800 al año.

A pesar del aumento del desplazamiento, en 2024 se observó también un incremento de las “soluciones duraderas” para las personas desplazadas. Un total de 9,8 millones de personas desplazadas regresaron a sus zonas o países de origen en 2024, lo que representa la mayor cifra anual de retornos de refugiados desde 2002. Esto incluye 1,6 millones de refugiados y 8,2 millones de desplazados internos, lo que representa un aumento del 54% y el 61%, respectivamente, con respecto a 2023. Sin embargo, muchos de estos retornos se produjeron en condiciones adversas, lo que genera preocupación sobre su sostenibilidad y la frágil situación que enfrentan los retornados, sostuvo el informe.

Unos 188.800 refugiados fueron reasentados en 2024, la cifra más alta en más de 40 años. Estados Unidos recibió el mayor número de refugiados reasentados (105.500). A pesar de ello, las necesidades de reasentamiento proyectadas para 2025 son significativamente superiores (2,9 millones) a los compromisos gubernamentales actuales.

Un hombre lleva sus pertenencias mientras huye de su casa tras la violencia de bandas armadas, muchas agrupadas tras una alianza conocida como Viv Ansanm, en el suburbio de Poste Marchand, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Ralph Tedy Erol

Además, 88.900 refugiados obtuvieron la ciudadanía o la residencia permanente de su país de acogida en 2024, casi tres veces más que en 2023, en parte gracias a una mejor presentación de informes.

El reporte de ACNUR advirtió que el sistema humanitario está al límite debido a los recortes de financiamiento perjudiciales. Estos afectan gravemente a servicios esenciales como la asistencia alimentaria, el alojamiento y la protección para las personas desplazadas, lo que podría obligarlas a realizar peligrosos desplazamientos y dejar a las comunidades de acogida sin apoyo. Es probable que se cancele el acceso a los servicios de protección, incluidas las intervenciones especializadas para niños y niñas, y a los espacios seguros para mujeres y niñas refugiadas en riesgo de violencia.