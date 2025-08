Joe Biden y Kamala Harris preparan sus libros para este segundo semestre

La hora de los balances, medio año de gobierno Donald Trump después, llegó para Joe Biden, Kamala Harris y la industria editorial. En el caso del expresidente estadounidense, ya anunció que se encuentra escribiendo sus memorias de los cuatro años que estuvo en la Casa Blanca, aunque aún no hay fecha para la publicación del libro.

Los derechos del futuro texto fueron adquiridos en una subasta por Little, Brown & Co., un sello editorial de Hachette, según ejecutivos de la industria familiarizados con el acuerdo. El trato entre la editorial y Biden incluye un anticipo de cerca de 10 millones de dólares, según indicó The Wall Street Journal.

Con 82 años, Biden fue diagnosticado con cáncer de próstata en mayo, e indicó que siente una gran presión para terminarlo rápidamente, ya que lucha contra la enfermedad. Ha hablado sobre sus memorias en eventos públicos, y recientemente en San Diego dijo que estaba “trabajando incansablemente con una editorial” para investigar y publicar rápidamente unas memorias que se centrarán en su mandato presidencial.

Joe Biden. Foto: Facebook @joebiden

La publicación de libros de memorias es una práctica bastante extendida entre expresidentes, sobre todo en miras a encuadrar el legado de su tiempo en la Casa Blanca. Esta vez, indican los medios norteamericanos, las memorias de Biden también le dan una oportunidad de cambiar la narrativa de su presidencia, y responder algunas preguntas sobre su aptitud mental y física mientras estaba en el cargo.

Biden, que aspiró a ser presidente durante la mayor parte de su larga carrera política, se convirtió en la persona de mayor edad en ocupar el cargo cuando asumió en enero de 2021. Yendo por una reelección, finalmente tomó la decisión de retirarse de la carrera de 2024, en medio de cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

En ese sentido, ya en estos meses han aparecido libros que discuten si Biden estaba o no en condiciones de hacerse reelegir. Uno de los títulos de no ficción más populares de este año, “Original Sin”, de Jake Tapper y Alex Thompson, narra cómo los asesores más cercanos y protectores del mandatario se negaron a reconocer su fragilidad, poniendo en riesgo las posibilidades de los demócratas de ganar las elecciones. Se convirtió en un éxito rotundo, con cerca de 100.000 ejemplares vendidos, según la página Circana BookScan.

Por su parte, editoriales más cercanas a la derecha norteamericana han publicado distintos libros más centrados en los escándalos que rodean a Hunter Biden, el hijo del expresidente.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso en el Museo de la Amazonia, en Manaus, Brasil, el 17 de noviembre de 2024. Foto: Archivo Leah Millis

Sobre el acuerdo entre Biden y el grupo Hachette, The Wall Street Journal informó del avance de 10 millones de dólares. Al respecto, el diario apuntó que “este tipo de libros tiende a ser una fuente importante de ingresos para los expresidentes y sus esposas, además de ayudarles a encuadrar su legado”.

Es habitual que las editoriales desembolsen anticipos millonarios por las memorias presidenciales, tanto por el prestigio como por las ventas aseguradas que traen. Barack y Michelle Obama batieron un récord de ventas en 2017 cuando Penguin Random House compró sus libros por un anticipo que, según se informa, rondaba los 60 millones de dólares.

Ambos se convirtieron en grandes éxitos de ventas: las memorias de Obama, “A Promised Land”, vendieron más de 2,8 millones de ejemplares de tapa dura, y de las de Michelle, “Becoming”, se comercializaron más de 5 millones de ejemplares impresos, según Circana BookScan.

Bill Clinton también consiguió un contrato de ocho cifras por sus memorias de 2004, “My Life”, que vendieron más de 1,28 millones de ejemplares de tapa dura, mientras que George W. Bush negoció sus memorias, “Decision Points”, por un precio estimado de unos 7 millones de dólares.

El mismo Joe Biden ya tenía un libro de memorias, “Promise me, Dad”, en el que daba cuenta de la pérdida de su hijo Beau, víctima de un cáncer cerebral. Más centrado en el amor familiar y el duelo que en lo político, este libro se volvió un best seller en Estados Unidos.

Kamala Harris en su discurso de concesión de victoria a Donald Trump, en Washington. Foto: Archivo Hannah McKay

Por su parte la exvicepresidenta y excandidata Kamala Harris también ha estado frente a las hojas blancas, pero ya habría terminado su libro. La obra se titula “107 días”, que es la duración de su campaña abreviada, y será publicado por Simon & Schuster el próximo 23 de septiembre.

En un video en redes sociales, Harris anunció este jueves: “Hace poco más de un año, lancé mi campaña para la Presidencia de Estados Unidos. 107 días recorriendo el país, luchando por nuestro futuro: la campaña presidencial más corta de la historia moderna. Desde que dejé el cargo, he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre esos días y, con franqueza y reflexión, he escrito un relato tras bastidores de esa trayectoria. Creo que es valioso compartir lo que vi, lo que aprendí y lo que se necesita para seguir adelante”.

El director ejecutivo de Simon & Schuster, Jonathan Karp, se negó a ofrecer detalles sobre los temas tratados por Harris, incluyendo sus opiniones sobre la idoneidad del presidente Joe Biden para el cargo, pero afirmó que Harris “aborda todo lo que nos gustaría que abordara”.

El miércoles, Harris anunció que no se postulará para gobernadora de California en 2026, pero aún se la considera una posible candidata presidencial para 2028.