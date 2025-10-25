SUSCRÍBETE
Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC

El mandatario viajará el próximo martes 28 de octubre para arribar el jueves 30 a Seúl, capital de Corea del Sur.

María José Halabi 
María José Halabi
Presidente Boric llega a Italia.

Desde la Presidencia informaron que el próximo martes 28 de octubre, el Presidente Gabriel Boric viajará a Corea del Sur para realizar una visita de trabajo y participar de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025.

De acuerdo al comunicado, el mandatario arribará el jueves 30 de octubre a Seúl, capital de Corea del Sur, donde realizará una visita de trabajo, para luego trasladarse a Gyeongju, ciudad donde se desarrolla la cumbre.

Así, en Seúl encabezará el Seminario Empresarial Chile - Corea del Sur, realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST, por sus siglas en inglés) y sostendrá una reunión con el ex secretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Luego se trasladará hasta Gyeongju, ciudad donde se están llevando a cabo las reuniones del APEC.

Para la visita de trabajo en Seúl, el Jefe de Estado estará acompañado por una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; el embajador de Chile en Corea del Sur, Mathias Francke; el presidente del directorio de Fundación Chile, Pablo Zamora; la directora de InvestChile, Karla Flores; y el director nacional de ProChile, Ignacio Fernández.

En el comunicado también informaron que la comitiva empresarial estará compuesta por el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón, la CEO de Bifidice, Anastasia Gutkevich; el fundador de la Empresa DATANAUTIC, Matías Fierro; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio.

También viajará el Presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez, la directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Ana Lía Rojas y la presidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2Chile), Rebeca Poleo.

Además, participará como invitado especial el director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile, Andrés Bórquez.

Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC
Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC

