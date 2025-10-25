Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Este jueves en la noche, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció haber sido víctima de un intento de envenenamiento.

Noboa acusó que habrían al menos tres sustancias tóxicas en unos regalos recibidos durante un encuentro con agricultores.

De acuerdo a El País, los obsequios corresponden a productos de tamarindo, cacao y chocolate.

En CNN, el mandatario declaró que es “una alta concentración y que es imposible que haya sido accidental”.

Esta denuncia se enmarca en las protestas que ha enfrentado el gobierno. Según El País, pocos días antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió poner fin a un paro nacional que motivó un despliegue de 5.000 militares para reprimir las protestas.

Las manifestaciones han dado a lugar por la negación de Presidente Noboa a retroceder en la medida que busca eliminar el subsidio al diésel.

Con ello, sería la segunda denuncia que presenta el gobierno por intentos de atentar contra la vida del mandatario.

La primera vez ocurrió a principios de octubre, donde se aseguró, sin pruebas, que el auto en el que viajaba Noboa recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.