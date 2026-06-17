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    PDI recupera 9 vehículos de los 18 sustraídos durante robo a automotora en San Joaquín: hay tres detenidos

    Desde la concesionaria afectada avaluaron los automóviles sutraídos en cerca de 850 millones de pesos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen: PDI

    Tras una rápida investigación, desde la PDI informaron que hasta la tarde de este martes se han logrado recuperar 9 de los 18 vehículos -varios de ellos de alta gama- que fueron robados esta jornada por un grupo de antisociales, desde una automotora de la comuna de San Joaquín.

    Al respecto, el comisario Andrés Alvarado, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Sur, relevó que el trabajo de la unidad especializada, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística y la Brigada de Reacción Táctica de la policía civil, “hasta el momento ha permitido la recuperación de nueve vehículos -dos de ellos de alta gama-, de un total de 18 que fueron sustraídos durante la madrugada”.

    Agregó que, producto de la indagatoria, se logró además la detención de tres sujetos por el delito de receptación. “Corresponden a tres individuos mayores de edad, con antecedentes policiales”, sostuvo el comisario Alvarado.

    La autoridad policial sostuvo que se continúan desarrollando diligencias para vincular a los detenidos con el delito original de robo en lugar no habitado, que afectó a la concesionaria.

    Asimismo, indicó que desde el comercio afectado los automóviles sustraídos fueron avaluados en unos $ 850 millones.

    Los hechos

    La sustracción de los vehículos fue realizada alrededor de las cuatro de la madrugada de este martes, en la automotora Auto Summit, por un grupo de cerca de 15 sujetos.

    Según detalló durante la mañana el subprefecto Daniel León, de la Biro Metropolitana Sur de la PDI, los antisociales “habrían ingresado alrededor de las 4:00 y 6:30 de la madrugada, forzando el cierre perimetral, en específico las cerraduras del local”.

    De acuerdo con lo explicado, “fue en varios intervalos la salida de los vehículos, y los tipos se turnaban y podían ir de a poco sacando los vehículos uno a uno”.

    El funcionario policial además señaló que se está investigando cómo lograron poner en marcha los vehículos y sostuvo que no se descarta la hipótesis de un dato interno. “También es materia de análisis criminal del sitio de suceso, y se está trabajando sin descartar ninguna hipótesis al respecto”.

    Respecto a los vehículos sustraídos, una decena de estos correspondería a automóviles de alta gama. “Son 10 vehículos aproximadamente de alta gama, son de la marca Ford principalmente, modelos Mustang, modelos Territory, se encuentran modelos Chevrolet Silverado, y también modelos Toyota, entre otros”, mencionó.

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