SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a cuatro menores de edad tras robo de vehículo que terminó en persecución desde Las Condes al centro de Santiago

Delincuentes terminaron su huida luego de ser interceptados en Monjitas con San Antonio.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: Referencial/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Este viernes, un grupo de cuatro delincuentes menores de edad terminó detenido, luego de una persecución que se extendió desde la comuna de Las Condes, al centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información de Carabineros, el procedimiento se inició luego de que, a eso de las 18.30 horas, una víctima que se encontraba al interior de su vehículo fue abordada por el grupo e intimidada con un arma de fuego, para robarle el automóvil.

Tras eso, el grupo huyó hacia el poniente, pasando por Las Condes, Providencia y Santiago, terminando su escape en la intersección de Monjitas con San Antonio, en el centro de la capital, cuando fueron interceptados por policías. Asimismo, de acuerdo con registros en redes sociales, transeúntes entorpecieron su escape tras dejar el vehículo robado, lo que facilitó la labor policial.

El mayor Miguel Jiménez, comisario de la Primera Comisaría de Santiago, detalló que “estos menores de edad, uno de ellos portaba un arma de fuego y es el que por la fuerza y bajo la intimidación la obliga (a la víctima) a descender del vehículo”

“Posteriormente, la víctima solicita ayuda a personal municipal. Se inicia un seguimiento que abarca varias comunas de la Región Metropolitana, llegando hasta el sector céntrico de la comuna (de Santiago) donde carabineros logró la detención de estos menores de edad”, agregó el mayor Jiménez.

De acuerdo con la policía uniformada, los sujetos portaban una serie de elementos como para la comisión de delitos, como el arma misma y un martillo para romper vidrios.

Las edades de los aprehendidos fluctúan entre los 15 y 17 años, y uno de ellos ya tiene prontuario policial. Carabineros tomó declaración a las víctimas y testigos, además de recopilar imágenes para proporcionarlas al Ministerio Público.

Más sobre:PolicialSeguridadLas CondesSantiagoPersecución

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Manifestantes incendian bus RED en Maipú: reportan barricadas y lanzamiento de fuegos artificiales

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

El Pentágono pagará a miembros del ejército con US$ 130 millones donados por un “amigo” anónimo de Trump

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso

Francia condena por primera vez a una mujer a cadena perpetua

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Manifestantes incendian bus RED en Maipú: reportan barricadas y lanzamiento de fuegos artificiales
Chile

Manifestantes incendian bus RED en Maipú: reportan barricadas y lanzamiento de fuegos artificiales

Detienen a cuatro menores de edad tras robo de vehículo que terminó en persecución desde Las Condes al centro de Santiago

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Aprendí a quererlo”: las sentidas palabras de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo en la despedida del fútbol de Chupete
El Deportivo

“Aprendí a quererlo”: las sentidas palabras de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo en la despedida del fútbol de Chupete

Fórmula 1: Verstappen amenaza a McLaren y lo exige a no fallar en México

Entre las mejores del mundo, una vez más: la nueva nominación de Christiane Endler que agranda su estatus mundial

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”
Mundo

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

El Pentágono pagará a miembros del ejército con US$ 130 millones donados por un “amigo” anónimo de Trump

Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal