Detienen a cuatro menores de edad tras robo de vehículo que terminó en persecución desde Las Condes al centro de Santiago

Este viernes, un grupo de cuatro delincuentes menores de edad terminó detenido, luego de una persecución que se extendió desde la comuna de Las Condes, al centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información de Carabineros, el procedimiento se inició luego de que, a eso de las 18.30 horas, una víctima que se encontraba al interior de su vehículo fue abordada por el grupo e intimidada con un arma de fuego, para robarle el automóvil.

Tras eso, el grupo huyó hacia el poniente, pasando por Las Condes, Providencia y Santiago, terminando su escape en la intersección de Monjitas con San Antonio, en el centro de la capital, cuando fueron interceptados por policías. Asimismo, de acuerdo con registros en redes sociales, transeúntes entorpecieron su escape tras dejar el vehículo robado, lo que facilitó la labor policial.

El mayor Miguel Jiménez, comisario de la Primera Comisaría de Santiago, detalló que “estos menores de edad, uno de ellos portaba un arma de fuego y es el que por la fuerza y bajo la intimidación la obliga (a la víctima) a descender del vehículo”

“Posteriormente, la víctima solicita ayuda a personal municipal. Se inicia un seguimiento que abarca varias comunas de la Región Metropolitana, llegando hasta el sector céntrico de la comuna (de Santiago) donde carabineros logró la detención de estos menores de edad”, agregó el mayor Jiménez.

De acuerdo con la policía uniformada, los sujetos portaban una serie de elementos como para la comisión de delitos, como el arma misma y un martillo para romper vidrios.

Las edades de los aprehendidos fluctúan entre los 15 y 17 años, y uno de ellos ya tiene prontuario policial. Carabineros tomó declaración a las víctimas y testigos, además de recopilar imágenes para proporcionarlas al Ministerio Público.